أعلنت شركة فورد موتور في أكتوبر 2022 أن سيارة فييستا هاتشباك صغيرة الحجم، وهي واحدة من أطول موديلاتها وأكثرها شعبية في أوروبا ، سيتم إيقافها في صيف 2023.

لقد حان ذلك الوقت وستنطلق السيارة الأخيرة من طراز فييستا من خط تجميع مصنع كولونيا في 7 يوليو ، وفقًا لتقرير صادر عن Autocar.

فورد تنهي انتاج فيستا لإفساح لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية

ستقوم شركة فورد بإلغاء سيارة فييستا لإفساح المجال لسيارة اكسبلورر SUV الكهربائية التي سيتم تصنيعها في مركز المركبات الكهربائية في كولونيا ، والذي افتتح رسميًا في 12 يونيو. صرح ساندر ، المدير العام لشركة Ford Model e Europe لـ Autocar في ديسمبر 2022.

فورد تنهي انتاج فيستا لإفساح لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية

"هناك نقطة نحتاج فيها إلى مساحة للبناء، لأننا نحول مصنع فيستا إلى مصنع سيارات كهربائية بالكامل، ولهذا السبب كان علينا اتخاذ قرار بضرورة إيقاف إنتاج فيستا."

من المتوقع أن يبدأ مركز كولونيا للسيارات الكهربائية، أول مصنع لشركة فورد في إنتاج الكربون المحايد، إنتاج سيارة فورد إكسبلورر SUV الكهربائية هذا العام بعد استثمار ملياري دولار.

فورد تنهي انتاج فيستا لإفساح لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية

بنيت على منصة MEBالتابعة لمجموعة فولكس فاجن للسيارات الكهربائية ، وستصبح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الصفين المتوسطة الحجم (حسب المعايير الأوروبية) أول سيارة ركاب كهربائية بالكامل من فورد تُصنع في أوروبا.

فورد تنهي انتاج فيستا لإفساح لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية

لم تكشف فورد عن تفاصيل مجموعة نقل الحركة حتى الآن ، لكنها قالت إن إكسبلورر EVتقدم محركًا خلفيًا "متجاوبًا ومحسنًا" ومحركات كهربائية للبطارية تعمل بالبطارية بنظام الدفع الرباعي والتي ستوفر أوقات شحن سريعة للتيار المستمر من 10% إلى 80 % منخفضة تصل إلى 25 دقيقة.

تستهدف شركة صناعة السيارات سعرًا أوليًا أقل من 49150 دولارًا (45000 يورو) عند فتح الطلبات في وقت لاحق من هذا العام في أوروبا.

ستكون إكسبلورر الكهربائية واحدة من تسع سيارات كهربائية بالكامل تخطط شركة فورد لإدخالها في أوروبا بحلول عام 2024 ، بما في ذلك طراز "كروس أوفر رياضي" ثاني قائم على MEBسيدخل الإنتاج في كولونيا اعتبارًا من منتصف عام 2024 ، وسيارة Puma EV التي سيتم طرحها في أوروبا. تم تصنيعها في كرايوفا برومانيا اعتبارًا من عام 2024 جنبًا إلى جنب مع عربات النقل الكهربائية الصغيرة E-Transit Courier و E-Tourneo Courier.

تتوقع شركة فورد بيع 600000 مركبة كهربائية سنويًا في أوروبا بحلول عام 2026 ضمن قسم طراز eالخاص بها، وقالت الشركة سابقًا إنها ستبيع السيارات الكهربائية فقط في أوروبا اعتبارًا من عام 2030.