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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأسعار غير متوقعة| كودياك 2023 الـSUV بالسوق المحلي الآن

كودياك العائلية موديل
كودياك العائلية موديل 2023 الـ SUV

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من طرازات 2023، والتي يبحث عنها الآن الكثير من المواطنين بفض احتوائها علي مميزات وتكنولوجيات متطورة، بالإضافة الي تنوع فئات السيارات بداخل السوق المصري ما بين السيدان، والهاتشباك، والـ SUV ، وذلك من إتاحة الفرصة أمام المصريين لاختيار السيارة الأنسب لهم .

سكودا كودياك العائلية موديل 2023 الـ SUV

سعر سكودا سوبيرب موديل 2023 في مصر .. صور

أرخص سكودا مستعملة بـ 150 ألف جنيه.. صور

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سكودا كودياك موديل 2023، بالإضافة الي أن كودياك العائلية تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية :

سيارة سكودا كودياك العائلية موديل 2023 الـ SUV

- محرك سكودا كودياك الـ SUV

مقصورة كودياك العائلية موديل 2023 الـ SUV

تستمد سكودا كودياك موديل2023 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية، وتحتاج كودياك الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة سير تصل الي 100 كم/ساعة، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 250نيوتن/متر، وتستخدم علبه تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة.

- أسعار كودياك 2023 العائلية

سكودا كودياك العائلية موديل 2023 الـ SUV

تتوافر سكودا كودياك العائلية موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV بـ 4 فئات الأولي يصل سعرها الي مليون و 925 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 2 مليون جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها الي 2 مليون و 50 ألف جنيه، الفئة الرابعة موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

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