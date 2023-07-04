بـ 85 ألف جنيه| سيارات مستعملة مناسبة للجميع

تتنوع إصدارات السيارات داخل السوق المصري للمستعمل، وذلك بعدما شهد أقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في شراء سيارات مستعملة أو يريدون استبدال سياراتهم بأخري ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ، نتيجة الأزمات التي مرت بقطاع صناعة السيارات عالميا ومن ضمن هذه السيارات سكودا فليشيا، وفيات تيمبرا، وهيونداي اكسيل .



ويقدم موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات مستعملة لا تتجاوز أسعارها 85 ألف جنيه :

1- دايهاتسو شاريد السيدان

زودت سيارة دايهاتسو شاريد السيدان بناقل حركة مانيوال، وتمتلك محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت دايهاتسو شاريد موديل 1993 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، و لا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايهاتسو شاريد السيدان موديل 1993

سعر سيارة دايهاتسو شاريد السيدان موديل 1993 في سوق السيارات المستعملة يصل الي 65 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- هيونداي اكسيل السيدان

تمكنت سيارة هيونداي اكسيل موديل 1994 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنقل قوة هيونداي اكسيل السيدان الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

هيونداي اكسيل موديل 1994 السيدان

يبلغ سعر سيارة هيونداي اكسيل موديل 1994 السيدان في سوق السيارات المستعمل المصري 70 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة.

3- فيات تمبرا السيدان

تباع سيارة فيات تمبرا السيدان باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1 600 سي سي، وذلك ما ساعدها علي قطع مسافة تصل الي 200 كم/ساعة، وتستخدم فيات تمبرا موديل 1997 ناقل حركة مانيول، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

فيات تمبرا موديل 1997 السيدان

تباع سيارة فيات تمبرا موديل 1997 السيدان داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 79 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- سوزوكي ماروتي الهاتشباك

تستمد سيارة سوزوكي ماروتي الهاتشباك الصغيرة قوتها من محرك سعة 800 سي سي، وتستخدم بناقل حركة مانيوال وتمكنت سوزوكي ماروتي موديل 2011 من قطع مسافة تصل الي 200 كم/ساعة، وبها رخصة سارية ، ودهانات خارجية.

سوزوكي ماروتي الهاتشباك موديل 2011

تتواجد سيارة سوزوكي ماروتي الهاتشباك موديل 2011 للبيع في سق السيارات المصري للمستعمل بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- سكودا فيليشيا الهاتشباك

تنتمي سيارة سكودا فيليشيا الي فئة السيارات الهاتشباك وتمتلك محرك سعة 1300 سي سي، وبها ناقل حكرة ماينوال، وتمكنت سكودا فيليشيا الهاتشباك موديل 1998 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سكودا فيليشيا الهاتشباك موديل 1998

تتوافر سيارة سكودا فيليشيا الهاتشباك موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 85 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .