كوكب اليابان.. تخصيص طريق سريع للشاحنات ذاتية القيادة

دائما ما تطل اليابان على العالم وكأنها من كوكب آخر ، بعدد من الاختراعات التي تبهر الجميع ، حتى أصبح أي شئ غريب وغير مألوف يظهر من كوكب اليابان .

نظم القيادة الذاتية للسيارات

وبالفعل تسعى اليابان إلى تطوير نظم القيادة الذاتية للسيارات ، ومؤخرا سيتم تخصيص ممر على أكثر الطرق السريعة ازدحامًا في اليابان للشاحنات ذاتية القيادة حيث تتطلع البلاد إلى تكثيف إدخال تقنيات القيادة الذاتية.

و ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن الممر سوف يمتد لحوالي 100 كيلومتر (62 ميل) بين نومازو ، وهاماماتسو، وهو جزء من الطريق السريع الضخم الذي يمتد من طوكيو إلى ناغويا ويحتوي على ثلاثة ممرات على كل جانب وله أقسام طويلة ومستقيمة تجعله المكان لحركة الشاحنات ذاتية القيادة .

وتقول وسائل الاعلام اليابانية انه سيتم تشغيل المسار في عام 2024 ومع ذلك ، لن يكون الأمر مجرد تجربة شاحنات ذاتية القيادة واستدعاؤها يوميًا للتحقق من انضباط سيرها ، حيث سيتم تجهيز المسار بأجهزة استشعار وكاميرات تسمح بمراقبة ظروف الطريق في جميع الأوقات.

سيساعد هذا النظام على تنبيه الشاحنات في حالة اكتشاف أي أشياء على الطريق ومنحها متسعًا من الوقت لاتخاذ إجراءات تجنبها، بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك توظيف جيد لشبكات اتصالات 5G.

نظم القيادة الذاتية للسيارات

وحسب أوساط النقل في اليابان فإن أن على الشاحنات المستقلة سيكون في أعلى مستوياته في الليل وهو جزء من خريطة طريق أوسع من رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لتقديم المزيد من التقنيات الموفرة للعمالة في الوقت الذي تكافح فيه اليابان تقدم العمر الكبير لدى قطاع واسع من اليابانيين.

وستحدد وزارة النقل ووزارة الصناعة ومشغل الطريق السريع التفاصيل النهائية حول قواعد القيادة وتركيب المستشعرات المطلوبة. ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن ما إذا كانت المركبات العادية غير ذاتية القيادة ستتمكن أيضًا من استخدام المسار.

و أفادت وكالة الانباء اليابانية ان الزخم في نشر تقنيات القيادة الذاتية في اليابان قد تباطأ "بسبب الافتقار إلى الوضوح القانوني بشأن مستويات الأتمتة المتقدمة ونقص البنية التحتية للطرق الضرورية .