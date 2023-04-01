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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل من 120 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان مستعملة

أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان مستعملة

تشهد الأسواق العالمية للسيارات حالة من النقص في الموديلات الحديثة التي تصل إلى بلادهم ، نتيجة استمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف تصنيع المركبات .

 

ويأتي سوق السيارات المحلى المصرى ، كأحد هذه الأسواق التى تعانى من نفس الأزمة ، والتى أنتجت زيادة أسعار مستمرة بداخله لتصبح الأسعار مبالغ فيها .

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لذلك يبحث الكثير من الراغبين فى شراء سيارة عن أرخص سيارات متواجدة داخل السوق المحلى المصرى، وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص 5 سيارات سيدان مستعملة اقل من 120 الف جنيه .

 

1- نيسان صنى 

نيسان صنى 

جاءت سيارة نيسان صني موديل 1994 بمحرك سعة 1300 سي سي أو 1600 سي سي حسب الفئة، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال"

اما عن اسعار السيارة نيسان صني موديل 1994 داخل سوق المستعمل فهى تتراوح ما بين 100 الف جنيه الى 115 الف جنيه .

 

2- تويوتا كورولا 

تويوتا كورولا

زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2000 بمحرك سعة 1300 سي سي ، ينتج قوه قدرها 92 حصان ، وعزم أقصى للدوران 13.3 كجم\م ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتصل السرعة القصوى للسيارة 175 كم/ ساعة .

وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 11.8 ثانية ، وتستهلك 7.8 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة .

اما عن اسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2000 داخل سوق المستعمل فهى تتراوح ما بين 100 الف جنيه الى 115 الف جنيه .

 

3- ميتسوبيشي لانسر كرستالة               

ميتسوبيشي لانسر كرستالة 

تاتى السيارة ميتسوبيشي لانسر كرستالة موديل 1997 ، بمحرك سعة 2000 سي سي ، ينتج قوه قدرها 120 حصان ، وعزم أقصى للدوران 353 كجم\م ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات ، وتصل السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12 ثانية .

اما عن اسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر كرستالة موديل 1997 داخل سوق المستعمل فهى تتراوح ما بين 100 الف جنيه الى 110 الف جنيه .

 

4- هوندا سيفك 

هوندا سيفك

تاتى السيارة هوندا سيفك موديل 1992 ، بسعة المحرك 1590 سم2، و بعدد 4 سلندر ، و 130/137 حصان، و عزم المحرك 14.5 نيوتن / متر عند 5200 لفة، اما عن السرعة القصوى 220 كم، وتاتى بناقل حركة 5 سرعات يدوية / 4 سرعات اتوماتيكية .

و التسارع من صفر الى 100 كم : 8.7 ثانية، و متوسط استهلاك الوقود : 7.3 لتر لكل 100 كيلو .

اما عن اسعار السيارة هوندا سيفك موديل 1992 داخل سوق المستعمل فهى تتراوح ما بين 100 الف جنيه الى 115 الف جنيه .

 

5- شيفروليه لانوس 

شيفروليه لانوس

تستمد السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 قوتها بمحرك رباعي الإسطوانات أحادي الكامة ذو 8 صبابات بسعة من 1300 إلى 1500 سي سي يعطى قدرة من 75 إلى 86 حصان، يوجد أيضًا محرك ثنائي الكامة بـ 16 صباب وبسعة من 1500 إلى 1600 سي سي وبقدرة 106 حصان، نظام تغذية الوقود عن طريق الحقن الإلكتروني

اما عن اسعار السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 داخل سوق المستعمل فهى تتراوح ما بين 105 الف جنيه الى 120 الف جنيه .

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