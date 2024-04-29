مخاوف أمنية.. لوفتهانزا تمدد إلغاء رحلاتها لطهران حتى 9 مايو

ذكرت شركة لوفتهانزا الألمانية أنها ستمدد إلغاء رحلاتها لطهران وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وقالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا اليوم الاثنين إنها ستمدد إلغاء الرحلات الجوية إلى العاصمة الإيرانية طهران بسبب مخاوف أمنية حتى التاسع من مايو.

في 13 أبريل، أطلقت إيران أكثر من 300 قذيفة على إسرائيل.

تم إحباط الهجوم بواسطة نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي، فضلاً عن مساعدة الحلفاء فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الذين كانوا مسؤولين في نهاية المطاف عن تدمير غالبية الأسلحة الجوية الإيرانية.

وبعد أيام قليلة من مساعدة فرنسا والمملكة المتحدة في إسقاط الصواريخ والذخائر الإيرانية المحمولة جواً، كانت رحلات الخطوط الجوية الإيرانية تحلق في السماء كالمعتاد، متجهة إلى باريس ولندن وهو ما دعا السياسيين في الدول الأوروبية إلى طلب وقف الخطوط الإيرانية .

في الأسبوع الماضي، طرح السير ليام فوكس، وزير الدفاع البريطاني السابق، السؤال صراحة على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: “لماذا لا تزال الخطوط الجوية الإيرانية تعمل في مطار هيثرو؟”، ودعا لوقف ذلك.