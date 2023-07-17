بـ 300 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان للبيع | صور

لجا المصريون الآن إلي سوق السيارات المستعملة بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل خرافي، ما جعل هناك تخوف لدي المواطنين وبالتالي لم يكن لديهم خيار سوآ الاتجاه لسوق السيارات المستعملة ، بالإضافة إلي أن السيارات المستعملة تتميز بتوافر قطع غيارها وسهولة بيعها مرة أخري .

يعرض موقع صدى البلد مجموعة من السيارات المستعملة التي لا تتجاوز أسعارها 300 ألف جنيه، ومنها سيارة بي واي دي L3، اكسنت، هيونداي فيرنا :

1- بي واي دي L3 السيدان

تعرض سيارة بي واي دي L3 السيدان للبيع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بسيارة بي واي دي L3 موديل 2016 أي دهانات "فبريقه" ، وبها رخصة سارية حتي 2024 .

بي واي دي L3 السيدان موديل 2016

تتوافر سيارة بي واي دي L3 السيدان موديل 2016 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- هيونداي اكسنت السيدان

زودت سيارة هيونداي اكسنت موديل 2006 بناقل حركة أوتوماتيك، بالإضافة الي محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت هيونداي اكسنت السيدان من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة عام، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

هيونداي اكسنت السيدان موديل 2006

هيونداي اكسنت السيدان موديل 2006 المستعملة تباع بالسوق المصري بسعر 260 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

3- هيونداي فيرنا السيدان

تستمد سيارة هيونداي فيرنا قوتها من محرك 1600 سي سي، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت فيرنا موديل 2004 من قطع مسافة تصل الي 77 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة عام، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

هيونداي فيرنا السيدان موديل 2004

سعر سيارة هيونداي فيرنا السيدان موديل 2004 يصل في سوق المصري للمستعمل الي 260 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة أجزاء ومحرك السيارة .

4- نيسان صني السيدان

تمكنت سيارة نيسان صني السيدان من قطع مسافة تصل الي 180 كم/ساعة، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وتتصل نيسان صني موديل 2007 بناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بها دهانات خارجية أو داخلية .

نيسان صني السيدان موديل 2007

يبلغ سعر نيسان صني السيدان موديل 2007 بسوق السيارات المصري 295 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- رينو لوجان السيدان

تنتمي سيارة رينو لوجان لفئة السيارات السيدان وتملك محرك سعة 1600 سي سي، وتعرض للبيع باللون الأسود، وتصل قوة سيارة لوجان موديل 2016 الي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 158 ألف كم/ساعة .

رينو لوجان السيدان موديل 2016

تتوافر سيارة رينو لوجان السيدان موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وأجزاءها الداخلية .