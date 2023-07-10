رينو لوجان السيدان الجديدة تباع بأسعار مميزة| صور

يتوافر بداخل السوق المصري للسيارات الجديدة مختلف فئات السيارات والتي تتنوع بين السيدان، والكروس اوفر والهاتشباك، ويبحث المواطنين دائما عن سيارات تساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم، بالإضافة الي اتساعها لجميع أفراد العائلة والتنقل بهم للتنزه وقضاء احتياجاتهم .

رينو لوجان السيدان موديل 2022

- خلال السطور التالية يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات رينو لوجان موديل 2022 ، وتنتمي لوجان لـ فئة السيارات السيدان :

مقصورة رينو لوجان السيدان موديل 2022

- مواصفات رينو لوجان السيدان

تحتوي سيارة لوجان السيدان موديل 2022 الجديدة علي العديد من المميزات والمواصفات المميزة منها، وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD ، وحساسات للركن، وكاميرا، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وتدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبها تكييف هواء أوتوماتيك، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وAUX، وUSB، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب

أمامية، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب.

- محرك لوجان موديل 2022

رينو لوجان السيدان موديل 2022

تنتج رينو لوجان السيدان عزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي، وتستخدم رينو لوجان موديل 2022 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة .

- أسعار رينو لوجان السيدان

رينو لوجان السيدان موديل 2022

تتواجد سيارة رينو لوجان موديل 2022 التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان بالسوق المصري بـ 4 فئات الأولي سعرها يصل الي 415 كم/ساعة، والثانية سعرها 425 ألف جنيه، والثالثة سعرها 435 ألف جنيه، والرابعة تباع بسعر 445 ألف جنيه .