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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| رينو 5 الكهربائية الجديدة تظهر أثناء اختبارها

رينو 5 الهاتشباك
رينو 5 الهاتشباك الكهربائية الجديدة الاختبارية

أعلنت شركة رينو الفرنسية عن إنتاج سياراتها الكهربائية الجديدة رينو 5 الكهربائية في عام 2024، وتنتمي رينو 5 الي فئة الهاتشباك الكهربائية.

وتم رصد سيارة رينو 5 خلال اختبارها من قبل مصورين التجسس، وهي تختبر علي سلسلة جبال أوروبية.

رينو 5 الهاتشباك الكهربائية الجديدة

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- محرك رينو 5 الهاتشباك

سيارة رينو 5 الهاتشباك الكهربائية الجديدة

ستستمد سيارة رينو 5 الكهربائية قوتها من محرك كهربائي، ينتج قوة 134 حصان، وتعمل بقوة الدف الأمامي للعجلات، أما بالنسبة الي المسافات التي يمكن لـ رينو 5 قطعها فيمكنها السير لمسافة تصل الي  400 كم/ساعة، بفضل امتلاكها لبطارية سعة 52 كيلوواط/ساعة.

- تصميم رينو 5 الكهربائية

رينو 5 الهاتشباك الكهربائية الجديدة

تظهر سيارة رينو 5 الهاتشباك بـ إطارات عريضة، وجنوط معدنية ذات تصميم غير تقليدي، وتم رؤيتها بطلاء جنوط باللون الأسود ، وذلك يبدو مشابهة لنفس الجنوط التي ظهرت في السيارة الاختبارية الذي تم عرضها عام 2021.

رينو تخلصت من العديد من العناصر التي ظهرت في السيارة الاختبارية من رينو 5 الهاتشباك ، وذلك من اجل خفض تكلفتها وطرحها بأسعار مناسبة للجمهور، وبالتالي قامت شركة رينو بإضافة مرايات جانبية زجاجية تقليدية في النموذج النهائي بدلًا من المرايات التي تعتمد على الكاميرا التي ظهرة في السيارة الاختبارية .

سيارة رينو 5 الهاتشباك الكهربائية الجديدة

تأتي رينو 5 الهاتشباك بمقابض أبواب تعمل بالزنبرك بدلًا من المقابض المسطحة، أما بالنسبة الي المقبض الخلفي فهو متكامل، ما يعطي انطباع أن رينو 5 تمتلك بابين فقط، وبها إضاءة رأسية وشريط إضاءة متصل به.

رينو 5 الهاتشباك الكهربائية الجديدة الاختبارية 

ستعمل سيارة رينو 5 الهاتشباك الكهربائية الجديدة على منصة CMF-B EV التي تستخدمها سيارات مثل في رينو 4، و نيسان ميكرا الكهربائيتين، وهي مشتقة من منصة CMF-B الخاصة بسيارات الاحتراق الداخلي .

- سعر رينو 5 الهاتشباك

سيتم طرح سيارة رينو 5 الكهربائية الجديدة في الأسواق الأوروبية بداية من العام القادم بسعر 25.000 ألف يورو، وستقدم لمناسبة سيارات مثل فولكس فاجن ID.2.

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