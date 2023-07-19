طب المنصورة تطلق مبادرة «الإدارى المبتكر» لتطوير الكوادر البشرية من منسوبي الجامعة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة عمل بعنوان "محفزات الإبداع والابتكار والتميز المؤسسى".

جاء ذلك تحت رعاية شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور شرف حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، وإشراف الدكتورة غادة القنيشى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل فتحى، مدير وحدة دعم الإبداع والابتكار بكلية الطب، وبالتعاون مع الدكتورة عزة إسماعيل، المدير التنفيذى لمكتب TICO بجامعة المنصورة، والدكتور محمود التهامى، مدير وحدة تنمية الموارد البشرية.

وحاضر فيها الدكتورعمرو أحمد جبر، مدير مكتب دعم الابتكار وبراءات الاختراع بمكتب التايكو بجامعة المنصورة.

وأكدت أمل فتحى أهمية الإبداع والابتكار داخل الإدارات الحكومية والتعليميه للنهوض بمستوى أعلى من الخدمات تحقيقا لأهداف ورؤية مصر 2030.

وأشاد الدكتور محمود التهامى بالتعاون المثمر بين وحدة التنمية البشرية ووحدة دعم الابتكار لرفع كفاءة الجهاز الإداري بكلية الطب والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.

وقام الدكتور عمرو جبر بشرح وإدارة حلقة من النقاش بطريقة بسيطة وشيقة تناولت عدة محاور، أهمها التعريف بمفاهيم الإبداع والابتكار، والتعرف على أهم المحفزات والمعوقات، وسبل تنمية التفكير الابتكاري، وتوليد الأفكار لتحقيق التنافسية والتميز المؤسسي، وذلك في ضوء محور الابتكار وأهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأثنت الدكتورة غادة القنيشى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية الإبداع والابتكار فى التطوير والتنمية، وحرص إدارة الكلية على دعم وتبنى الأفكار المبتكرة التى تساهم فى تحقيق أهداف الكلية.