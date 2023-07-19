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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أنقذه السوشي.. مسن ينجو من الموت بعد قضائه 3 أشهر تائها بالبحر

مسن ينجو من الموت
مسن ينجو من الموت بعد قضاءه 3 اشهر تائه بالبحر

قال مسن ظل ثلاثة أشهر في البحر مع كلبه بعد عاصفة طردت قاربه عن مساره، إنه "أكل الكثير من السوشي" من أجل البقاء على قيد الحياة. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار"، أبحر تيم شادوك والكلب بيلا من المكسيك في أوائل أبريل ، وكان يعتزم السفر إلى بولينيزيا الفرنسية قبل أن يصطدم قاربه بالطقس العاصف بعد أسابيع قليلة من الرحلة ، ما أدى إلى تدمير الإلكترونيات. 

مسن ينجو من الموت بعد قضائه 3 اشهر تائها بالبحر

تم إنقاذه بأعجوبة بعد أن رصدت طائرة هليكوبتر ترافق سفينة صيد سمك التونة قاربه المنجرف على بعد 1200 ميل من الأرض ، وفي اللحظة التي تم إنقاذها هو وبيلا تم التقاطها على الكاميرا.

مسن ينجو من الموت بعد قضائه 3 اشهر تائها بالبحر

قارنت وسائل إعلام أسترالية قصته بفيلم هوليوود الشهير "Cast Away" بطولة توم هانكس.

وقال إنه قضى الوقت في إصلاح الأشياء على سفينته وبقي إيجابيًا بالذهاب إلى الماء "للاستمتاع فقط بالتواجد في الماء".

مسن السوشي قيد الحياة السفر

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