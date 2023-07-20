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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حبوا ولادكم |رسالة مهمة من استشاري الصحة النفسية لأهالي طلاب الثانوية العامة

الدكتور أحمد هارون
الدكتور أحمد هارون إستشاري الصحة النفسية

قال الدكتور أحمد هارون استشاري الصحة النفسية:" إن كثيراً من طلاب الثانوية العامة الذي تم عمل دراسات عنهم، بيخافوا على كسر خاطر أهليهم أكثر من خوفهم على مستقبلهم".

إستشاري الصحة النفسية: حبوا ولادكوا حب غير مشروط

وأضاف  أحمد هارون خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك بعض الأهالي يهمهم نجاح و تفوق أبنائهم أكثر من أن يكونوا أسوياء نفسياً.

 

وقدم  إستشاري الصحة النفسية بعض النصائح لأهالي طلاب الثانوية العامة،قائلاً:"إقبلوا أولادكم مهما كان مجموعهم في نتيجة الثانوية العامة، و حبوا ولادكوا حب غير مشروط، و يجب أن تثقوا بأختيارات ابنائكم"

 

 

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