الخطوط الجوية الكينية تعلق رحلاتها إلى كينشاسا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكينية، اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، وقف رحلاتها إلى كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية؛ بسبب احتجاز موظفيها.

وقالت الخطوط الجوية الكينية، في بيان لها: “نظرًا لاستمرار احتجاز موظفي KQ من قبل وحدة الاستخبارات العسكرية في كينشاسا؛ فإن الخطوط الجوية الكينية (KQ) غير قادرة على دعم رحلاتنا دون موظفين بشكل فعال”.

وأضافت بحسب البيان المنشور عبر موقعها الإلكتروني "نتيجة لذلك، توصلنا إلى قرار صعب بتعليق الرحلات الجوية إلى كينشاسا اعتبارًا من 30 أبريل 2024 حتى نتمكن من دعم هذه الرحلات بشكل فعال".

وأشارت الخطوط الكينية إلى أن الاحتجاز المستمر لموظفيها جعل من الصعب عليها الإشراف على عملياتها في كينشاسا، والتي تشمل خدمة العملاء، والمناولة الأرضية، وأنشطة الشحن، وضمان عمليات آمنة ومأمونة وفعالة بشكل عام".

وطالبت بمعاملة موظفي الخطوط الكينية بطريقة إنسانية ومحترمة خلال هذا الاحتجاز غير القانوني مضيفة "نواصل التعاون مع وكالات التحقيق والهيئات الحكومية ذات الصلة في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا لضمان حل هذه المسألة".

وتابعت "نطالب بتوجيهات المحكمة العسكرية بإطلاق سراحهم للسماح باحترام الإجراءات القانونية الواجبة حتى يتمكن موظفونا الأبرياء من العودة إلى عائلاتهم وحياتهم اليومية دون مضايقات".

واتهمت الخطوط الجوية الكينية، السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالمضايقة؛ بسبب استمرار احتجاز 2 من موظفي الشركة بسبب مخالفات جمركية مزعومة على الرغم من أمر المحكمة بالإفراج عنهم.

وقال مسؤول حكومي كيني كبير إن كينيا اعترضت أيضًا على ما وصفه باعتقالهم واحتجازهم. وقالت شركة الطيران في بيان إن ضباطًا من المخابرات العسكرية الكونغولية اعتقلوا الاثنين في 19 أبريل بزعم فشلهما في استكمال المستندات الجمركية المتعلقة بشحنة قيمة كان من المقرر نقلها قبل أسبوع.

وقالت شركة الطيران الكينية إن موظفي شركة الطيران حصلوا على زيارة قصيرة واحدة فقط من قبل موظفي السفارة الكينية.

\وقال المتحدث باسم حكومة الكونغو باتريك مويايا إنه سيقدم ردا في وقت لاحق.