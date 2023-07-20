أمريكا .. ارتفاع كبير في أرباح أسهم وول ستريت

أغلقت الأسهم الأمريكية مساء أمس الأربعاء على ارتفاع مع استمرار موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات، حيث سجل مؤشر داو جونز أطول سلسلة مكاسب في ما يقرب من 4 سنوات.

على صعيد التداولات، ارتفع مؤش داو جونز بنحو 0.31% إلى 35061 نقطة وهذه هي الجلسة الثامنة على التوالي التي يرتفع فيها المؤشر، فيما يمثل أطول مسيرة صعود له منذ سبتمبر 2019، وارتفع إس.آند بي 500 بنسبة 0.35% إلى 4565 نقطة، فيما استقر ناسداك عند 14358 نقطة.

واصل قطاع المصارف مكاسبه، وارتفع مؤشر أسهم البنوك على إس.آند .بي 500 لثالث جلسة على التوالي وللجلسة الثامنة في 9 جلسات.



حتى الآن، بدأ موسم نتائج أعمال الربع الثاني بداية قوية. من بين الشركات في S&P 500 التي أبلغت عن نتائج أعمال، تجاوزت 78% التوقعات، وفقًا لتقارير إعلامية.