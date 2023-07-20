في ذكراه.. سر علاقة محمد سلطان بالرئيس الراحل محمد أنور السادات

يحل اليوم الخميس 20 يوليو، ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير محمد سلطان، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1937، ورحل عن عالمنا في 13 نوفمبر عام 2022، عن عمر يناهز الـ 85 عاما.

محمد سلطان وحياته

ولد الموسيقار محمد سلطان في مدينة الإسكندرية عام 1937، وحاز على درجة الليسانس في الحقوق عام 1960.

شارك محمد سلطان في بطولة عدة أفلام منها (عائلة زيزي، من غير ميعاد) قبل أن يتفرغ للتلحين.

محمد سلطان وزواجه بـ فايزة أحمد

قام محمد سلطان بوضع العديد من الألحان لأغاني الفنانة فايزة أحمد التي كانت زوجته، من أهم ألحانه أغنية ( غريب يا زمان) و(رسالة إلى امرأة)، بالإضافة إلى ذلك قام بالاشتراك في الموسيقى التصويرية في عدد من الأفلام السنيمائية منها (الراقصة والسياسي) و(سمارة الأمير).

كشف الفنان محمد سلطان فى العديد من الحوارات الصحفية علاقته بزوجته فايزة أحمد ، حيث أكد أنها حب عمره ، وقد أنجب منها ولدين توءم .

وتابع محمد سلطان انه بعد رحيل فايزة أحمد لم يفكر من الزواج من غيرها على الإطلاق ، حتى أن خلال فترة زواجهما لم يفكرا في الانفصال رغم حدوث بعض المشاكل الزوجية .

محمد سلطان والرئيس السادات

أما عن علاقة محمد سلطان بالرئيس الراحل محمد أنور السادات ، فقد أكد أنه يحرص على أن يذهب إليه ليقوم بالاستماع إلى العزف من خلاله.

محمد سلطان ولحظاته الأخيرة

وكشفت السكرتيرة الخاصة به عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته وقالت أنه لم يكن يعاني من اي أمراض باستثناء الأمراض الخاصة بأصحاب السن الكبير ، حيث كان حتي الساعات الأولي من صباح اليوم في منزله.

وتابعت سكرتيرة الفنان محمد سلطان في تصريحات خاصة لصدي البلد أنه حين استيقظ صباح اليوم قال لها “ أنا تعبان وهموت النهارده، وتم نقله على الفور إلى مستشفي قصر العيني الفرنساوي ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك