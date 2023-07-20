احم نفسك من الأمراض الجلدية فى المصيف بهذه الخطوات

توجد العديد من الأمراض الجلدية التي يمكن أن تحدث خلال فصل الصيف، وللوقاية منها يمكن اتباع بعض النصائح التالية يكشف عنها الدكتور عماد زهران استشاري الجلدية لصدي البلد.

1. استخدام واقي الشمس: يجب استخدام واقي الشمس بشكل دائم عند التعرض لأشعة الشمس، ويفضل استخدام واقي الشمس بعامل حماية SPF 30 على الأقل، وإعادة وضعه بانتظام.

2. تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة: يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات الظهيرة الحارة، والبقاء في الظل وارتداء الملابس الواقية من الشمس مثل القبعات والنظارات الشمسية.

3. الحفاظ على النظافة الشخصية: يجب الحفاظ على النظافة الشخصية والاستحمام بانتظام لتجنب العدوى بالفطريات والجراثيم.

4. تجنب الملابس الضيقة: يجب تجنب ارتداء الملابس الضيقة والمصنوعة من الأقمشة الثقيلة والغير مسامية، حيث يمكن أن تسبب احتقان الجلد وظهور الطفح الجلدي.

5. الحفاظ على الترطيب: يجب الحفاظ على ترطيب الجلد بشكل جيد من خلال تناول السوائل بكثرة واستخدام المرطبات الجلدية بشكل منتظم.

6. تغيير الملابس الرطبة: يجب تغيير الملابس الرطبة بشكل سريع، خاصة بعد السباحة أو التعرق الشديد، لتجنب الإصابة بالطفح الجلدي.

7. الحفاظ على نظافة المناشف والأغطية: يجب تجنب مشاركة المناشف والأغطية مع الآخرين، والحفاظ على نظافتها بشكل جيد لتجنب انتقال العدوى.

8. تجنب الحشرات: يجب تجنب الحشرات الطائرة واستخدام البخاخات المضادة للحشرات للوقاية من اللدغات والحساسية التي يمكن أن تسببها.

تلك هي بعض النصائح الهامة للحفاظ على صحة الجلد خلال فصل الصيف. وفي حالة ظهور أي علامات أو أعراض غير طبيعية على الجلد، يجب التوجه إلى الطبيب لتشخيص الحالة وتقديم العلاج اللازم.