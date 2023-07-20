أرخص BMW هاتشباك 2024 في مصر.. اعرف سعرها

يتوافر داخل السوق المصرية للسيارات العديد من طرازات شركة بي إم دبليو البافارية، وتختلف في الفئات وتتنوع ما بين السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، ونالت السيارات الألمانية من بي إم دبليو علي مكانة كبيرة بفضل محركاتها القوية ، وتصميماتها العصرية الجذابة .

سيارة بي إم دبليو 118 الهاتشباك موديل 2024

- يعرض موقع صدي البلد الإخباري سعر أرخص 118 BMW بافارية من فئة الهاتشباك موديل 2024 في مصر :

بي إم دبليو 118 الهاتشباك موديل 2024

- سعة محرك 118 BMW

تستهلك سيارة بي إم دبليو 118 الهاتشباك من الوقود 5.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم 118 BMW موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 220 نيوتن/متر، وقوة 136 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .

- مواصفات بي إم دبليو 118 الهاتشباك

سيارة بي إم دبليو 118 الهاتشباك موديل 2024



زوّدت سيارة بي إم دبليو 118 الهاتشباك بالعديد من التجهيزات التكنلوجية المتطورة منها، حساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية ، وESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ومدخل USB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX.

بي إم دبليو 118 الهاتشباك موديل 2024

بالإضافة الي أن 118 BMW موديل 2024 تمتلك أيضا قفل مركزي للأبواب، ومصابيح ضباب أمامية، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، 4 جنوط للكاوتش، ومثبت سرعة، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك، وتكييف أوتوماتيك، ومرايات جانبية كهربائية، وريموت كنترول، وشاشة تعمل باللمس، وفرش مقاعد من القماش، وباور ستيرنج.

- أسعار 118 BMW البافارية

سيارة بي إم دبليو 118 الهاتشباك موديل 2024

تتوافر سيارة 118 BMW البافرية موديل 2024 داخل السوق المصرية للسيارات بفئة واحدة يصل سعرها إلى مليون و 850 ألف جنيه .