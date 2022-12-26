بعد تقديمها في مصر .. أسعار BMW الفئة السابعة .. صور

عززت علامة BMW الالمانية من تواجدها بالسوق المصري، بعد الاعلان عن طرح العديد موديلات 2023، ومنها السيارة الشهيرة بي ام دبيلو الفئة السابعة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الفاخرة، حيث تمتلك السيارة باقة من التجهيزات المميزة، إلى جانب الكثير من عناصر التحكم والرفاهية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة BMW الفئة السابعة في مصر.

BMW الفئة السابعة

القدرات الفنية للسيارة BMW الفئة السابعة موديل 2023 في مصر

حصلت السيارة BMW SERIES7 على محرك تيربو سداسي الاسطوانات، 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 380 حصانا، وعزم اقصى للدوران 520 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/ساعة، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.4 ثانية.

BMW الفئة السابعة

وتتمتع السيارة BMW SERIES7 بمحرك اعلى تجيهزًا للفئة الثانية، مكون من 8 اسطوانات، سعة 4400 سي سي تيربو، يتمكن من ضخ 544 حصانا، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات من 8 نقلات أوتوماتيكية ايضا، ومن خلال تلك القدرات الفنية يمكن للسيارة أن تنطلق من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 4.2 ثانية.

BMW الفئة السابعة

الاسعار الرسمية للسيارة BMW الفئة السابعة في مصر

الفئة الاولى BMW SERIES7 موديل 2023 بقيمة قدرها 4.8 مليون جنيه.

الفئة الثانية BMW SERIES7 موديل 2023 بقيمة قدرها 5.7 مليون جنيه.