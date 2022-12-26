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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ألبينا تكشف عن نسخة خاصة من BMW M4 Gran Coupe | صور

البينا B4 Gran Coupe
البينا B4 Gran Coupe

كشفت العلامة التجارية ألبينا التابعة لشركة BMW عن سيارتها الجديدة B4 Gran Coupe هذا العام في اليابان، وتعرف السيارة أيضاً باسم BMW M4 Gran Coupe .

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البينا B4 Gran Coupe

قامت شركة نيكول أوتوموبيلز الشريك المحلي للعلامة التجارية ألبينا، بطرح أربعة نماذج مخصصة فقط من B4 Gran Coupe للسوق اليابانية، تم تخصيص كل طراز بمجموعة محددة من العجلات، وهي كلاسيكية لعلامة ألبينا التجارية المملوكة لشركة BMWحاليًا، وتأتي الجنوط بألوان Fire Orangeو Frozen Black Metallic.

البينا B4 Gran Coupe

تتمتع جميع وحدات سيارة B4 Gran Coupe اليابانية الأربعة الحصرية بنفس المواصفات، مثل تنجيد جلد Merino الأسود بالكامل، وأرضيات Velor وحصائر صندوق السيارة، وعجلة قيادة مبطنة الكنتارا، وزخارف خشبية سوداء ، ومجموعة من العناصر التي تحمل علامة البينا التجارية.

البينا B4 Gran Coupe

ستعتمد السيارة B4 Gran Coupe سعة 3.0 لتر بستة لترات، يولد 495 حصانًا (364 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 538 رطلاً (729 نيوتن متر)، ويتم توجيه هذه الأرقام إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات.

 

البينا B4 Gran Coupe

وبفضل هذه الأرقام، يمكن لسيارة B4 Gran Coupe التسارع من حالة الثبات التام وصولاً إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) خلال 3.7 ثانية فقط، تم تصنيف السرعة القصوى عند 187 ميل في الساعة (301 كم / ساعة).

BMW M4 Gran Coupe BMW نيكول أوتوموبيلز Gran Coupe

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