أقوى SUV بتاريخ العلامة.. بي إم دبليو تكشف أسعار XM Label Red|صور

أعلنت شركة بي ام دبليو عن انطلاق فئة Label Red الأكثر حصرية وفخامة وقوة للسيارة من السيارة بي ام دبليو XM الجديدة ، والتى كشفت عن نسختها الأساسية منذ أشهر .

فئة Label Red من السيارة بي ام دبليو XM الجديدة

وتأتى فئة Label Red من السيارة بي ام دبليو XM الجديدة ، بمحرك 4.4 لتر 8 سلندر توين تيربو مقترن بنظام هايبرد بقوة إجمالية مذهلة 738 حصان.

وتتسارع فئة Label Red من السيارة بي ام دبليو XM الجديدة بعد قوتها المذهلة من السكون إلى 96 كم\س خلال 3.6 ثانية فقط، وهي أرقام منافسة للسيارات الخارقة في الأسواق .

فئة Label Red من السيارة بي ام دبليو XM الجديدة

وتأتي فئة Label Red من السيارة بي ام دبليو XM الجديدة بعجلات 22 أو 23 إنش، ويرتفع سعر السيارة لأكثر من 200 ألف دولار عند إضافة بعض الخيارات، مثل نظام سمعي فاخر من طراز Bowers & Wilkins ، بالإضافة الى كون السيارة بي ام دبليو XM الجديدة هى أول سيارة هجينة بالقابس من قسم M الرياضي .

فئة Label Red من السيارة بي ام دبليو XM الجديدة

وتكلف الفئة الأساسية من السيارة بي ام دبليو XM الجديدة 159 ألف دولار قبل الضرائب، ويبدأ سعر الفئة Label Red الجديدة من 185 ألف دولار قبل الضرائب في السوق الأمريكي .

فئة Label Red من السيارة بي ام دبليو XM الجديدة

وستمثل XM Label Red الجديدة منافسة حقيقية لجميع سيارات الـ SUV الخارقة الفاخرة في السوق، بداية من فيراري بوروسانجوي بقوة 715 حصان ونهاية برولزرويس كولينان بلاك بادج الفاخرة.