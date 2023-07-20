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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التمثيل العمالي بإيطاليا: عودة صرف معاش مصري لأسرته بعد توقف عامين

صدى البلد

نجح مكتب التمثيل العمالي بالفنصلية المصرية بميلانو بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلة زوجة أحد العاملين بإيطاليا، بعد تلقى شكوى منها ومساعدتها في الحصول على مستحقاتها ، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.

تلقى حسن شحاتة وزير العمل تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا برئاسة الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي أوضح فيه أن المكتب تلقى شكوى من المواطنة "أ.ع.أ " المقيمة بمحافظة الشرقية بشأن تضررها من انقطاع صرف المعاش المقرر لها شهريا من قبل التأمينات الإيطالية INPS عن زوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا، وذلك دون معرفة أسباب هذا الوقف.  

وقام المكتب على الفور  بالتواصل مع كل من «سيتي بنك» المختص بتحويل المعاشات لمستحقيها خارج إيطاليا وكذلك مكتب التأمينات الايطالي المختص، وتم عمل اللازم في هذا الصدد، وقد تبين أن المعاش متوقف منذ عامين تقريباً لعدم استيفاء بعض المستندات المطلوبة ، وقد تم توعية المواطنة إلى آليات الحفاظ على صرف المعاش بشكل دوري ومستمر دون انقطاع.

المستندات المطلوبة

وأوضح التقرير أنه في ذات السياق انه تم توجيه المواطنة إلى إستيفاء  المستندات المطلوبة، وقام المكتب بموافاة الجهات المعنية بها وتذليل كافة العقبات التي تحول دون صرف المعاش لها، وقد أسفر ذلك عن استئناف صرف المعاش المستحق للمواطنة وقدره 720 يورو بما يعادل نحو 25 ألف جنيه شهرياً، والتي تسلمته بالفعل اعتباراً من شهر يوليو الجاري.     

كما تقدم المكتب بطلب إلى هيئة التأمينات المختصة لإسترداد كافة المعاشات المستحقة للمواطنة عن فترة إنقطاع المعاش سالفة الذكر، وجاري المتابعة لحين تحويل هذه المستحقات لذويها .             

 وأوضح ان مكتب ايطاليا يتلقى يومياً شكاوى وطلبات عمال مصريين وأسرهم ويقوم بالتدخل العاجل لتنفيذ مطالبهم واسترداد حقوقهم المشروعة.

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