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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سعر لـ دايو نوبيرا في سوق المستعمل.. صور

دايو نوبيرا موديل
دايو نوبيرا موديل 1999

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.     

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 دايو نوبيرا موديل 1999

قدمت العلامة التجارية دايو العديد من الإصدارات الاقتصادية بالسوق المصري، أشهرها لانوس ونوبيرا، وتعتبر من الحلول الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.

 

مواصفات السيارة دايو نوبيرا موديل 1999

تتوفر السيارة دايو نوبيرا موديل 1999 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الداخلية، وتتميز بتوفر قطع غيارها محلياً وبأسعار مناسبة.

 دايو نوبيرا موديل 1999

قياسات وأبعاد السيارة دايو نوبيرا موديل 1999

الطول الكلي: 4.260 متر

العرض الكلي: 1720 متر

الارتفاع الكلي: 1430 متر

ووزن السيارة: 1220 متر

 

بلغت قراءة العداد في السيارة دايو نوبيرا موديل 1999 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

 دايو نوبيرا موديل 1999

أسعار السيارة دايو نوبيرا موديل 1999 «مستعملة»

يبدأ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

 

دايو نوبيرا موديل 1999 دايو نوبيرا دايو نوبيرا سوق المستعمل لانوس

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