مسجد "الصحابة" يحصل على شهادة الجودة في المجال الدعوي.. تفاصيل

اعتمد دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ، الأولى لمسجد الإمام الحسين بالقاهرة ، والثانية لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضحت وزارة الاوقاف في بيان لها هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي.



وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.



ويعتبر مسجد الصحابة بشرم الشيخ قبلة للتعرف علي الاسلام الوسطي المعتدل ومحلق به مركزثقافي اسلامي ب٦ لغات اجنبيه وبه ٦ ائمة يتحدثون ٦ لغات اجنبيه أخري وبه مكتبة ايضا تحوي امهات الكتب بلغات اجنبيه متنوعه .



وهو بشكل معماري فريد علي الطراز العثماني وتحولت ساحتة لمزار لكل السائحين المصريين والعرب وكذلك السياح الاجانب الذين يقدمون لزيارة ولذلك تم تخصيص حجرة للزي الاسلامي من اسدالات وجلباب للرجال لدخول المسجد والتعرف علي الاسلام .



وتحولت ساحته لمزار سياحي اسلامي يلقي اقبال من السياح المصريين والعرب وكذلك السياح الاجانب .

مسجد الصحابة

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