عنصرية مقيتة وتعد على الأديان.. وقفة إسلامية عالمية بعد تكرار حرق المصحف

أقدم الملحد المتطرف اللاجئ العراقي في السويد، سلوان موميكا، على حرق المصحف الشريف أمام السفارة العراقية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وزير الخارجية، سامح شكري

استفزاز جديد للمسلمين

وفي استفزاز جديد لمشاعر المسلمين حول العالم، قام الملحد العراقي سلوان موميكا بحرق نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي، أمس الخميس، أمام السفارة العراقية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك للمرة الثانية، بعد أن قام موميكا بحرق المصحف الشريف في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك أمام المسجد الكبير بستوكهولم أثناء صلاة العيد في الـ 26 الشهر الماضي.

ومزق الملحد العراقي موميكا العلم العراقي والقرآن الكريم ومسح علم العراق وصورة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني على خامنئي بحذاءه أمام السفارة العراقية في ستوكهولم بحماية من الشرطة السويدية.

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، سماح السلطات السويدية لهذا المتطرف بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية استوكهولم، في تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم.

وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إزدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان.

وأكدت مصر على ضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.

بينما أعرب الأزهر الشريف عن إدانته واستنكاره الشديد لما تمارسه السلطات السويدية من استفزازاتٍ متكررةٍ في حق مقدساتنا الإسلامية تحت شعار «حرية التعبير» الزائف، مشددًا على أن ما تقوم به السلطات السويديَّة من مواصلة منح موافقات لحرق كتاب الله -عز وجل- لَيعكسُ سياساتٍ فوضويةً، وتطرفًا بغيضًا، ودعمًا للإرهاب، ومعاداةً للمسلمين في ربوع الأرض.

وشدِّد الأزهر في بيان له، على أن السماح لهؤلاء الإرهابيين المجرمين بحرق المصحف يمثِّل جريمةً بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية، ووصمة عار على جبين هذه المجتمعات، التي أثبتت بممارساتها أنها أقرب الشعوب إلى العنصرية والفوضى وازدواجية المعايير وأبعدها عن الحرية الحقيقيَّة واحترام الأديان والشعوب.

كما جدد الأزهر دعوته لجميع الشعوب العربية والإسلامية إلى الاستمرار في مقاطعة كل المنتجات السويدية؛ نصرةً لله وكتابه الكريم، وأن ينضم لهذه الدعوة كلُّ أحرار العالم، واتخاذ مواقف موحَّدة وجادَّة تجاه سياسات السويد الهمجية والمعادية للإسلام والمسلمين، التي لا تحترم مقدسات الأديان، ولا تفهم إلا لغة المال والمصالح المادية.

وأدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات جريمة تدنيس نسخة من القرآن الكريم التي ارتكبها متطرف في العاصمة السويدية ستوكهولم، في تكرار مشين واستفزازي لمشاعر المسلمين، محذرة من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، التي لا تخدم سوى أجندات التطرف.

وأدان أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات سماح السلطات السويدية مجددا بقيام متطرف بحرق المصحف الشريف في ستوكهولم، معتبرا أن هذا الفعل الشائن يمثل استفزازا ضخما وغير مقبول لمشاعر المسلمين في كل مكان حول العالم.

ملحد يحرق المصحف

إدانات دولية وعربية

فيما أدانت وزارة الخارجية اللبنانية سماح ستوكهولم مجددا بالإساءة إلى القرآن، ودعت السلطات السويدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والإسلاموفوبيا.

وأعربت في بيانها عن استهجان اللبنانيين، لما يرمز إليه لبنان من نموذج للعيش المشترك بين الأديان والحضارات، وإدانتهم السماح مرة أخرى الإساءة إلى القرآن الكريم في ستوكهولم، مما يشكل انتهاكا مستمرا لمشاعر المسلمين وكرامتهم.

كما أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم، وبحماية من السلطات السويدية.

ووصفت الخارجية الأردنية في بيانها أن هذا التصرف يؤجج الكراهية، ومظهرًا من المظاهر المحرِّضة على العنف، داعيةً إلى وقف جميع الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية تجاه الإسلام والمسلمين والتمييز.

وأدانت موريتانيا بشدة، إقدام متطرف على إهانة وتدنيس نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم.

وقالت الخارجية الموريتانية في بيان لها اليوم، أن هذا الاستفزاز غير مقبول لمشاعر المسلمين، داعيةً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد التيارات المتطرفة.

أدانت تركيا تدنيس نسخة من القرآن الكريم في مملكة السويد أمس، حاثة السويد على اتخاذ إجراءات ضد مثل هذا النوع من جرائم الكراهية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيانها: إن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تم تبنيه في 12 يوليو عقب حرق نسخة من المصحف في ستوكهولم في 28 يونيو، مضيفا نتوقع من السويد اتخاذ إجراءات رادعة لمنع جريمة الكراهية هذه بحق الدين الإسلامي في إطار مسؤولياتها الدولية وخاصة التزاماتها في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجلس الأوروبي.

أعربت دولة قطر عن استيائها واستنكارها الشديدين لتكرار السماح بالاعتداء على القرآن الكريم في مملكة السويد، وعدم اتخاذ السلطات هناك ما من شأنه أن يوقف هذه الممارسات التي تعبر عن الكراهية والتمييز الديني، على الرغم من تكرار إدانة الدول العربية والإسلامية واستنكار المجتمع الدولي وصدور قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يدين أعمال الكراهية الدينية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس: إنه على إثر استمرار هذه الاعتداءات على المصحف الشريف ومقدسات الدين الإسلامي الحنيف، تعلن وزارة الخارجية عن استدعاء سفير مملكة السويد جوتام س بهاتاشاريا لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المشينة.

فيما علن محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي، أمس الخميس، طرد السفيرة السويدية لدى بغداد، وذكرت مصادر صحفية في العراق أن بغداد ستحث الدول الإسلامية والعربية على اتخاذ إجراءات ضد عمليات حرق القرآن في السويد.

أبرز حوادث تدنيس المصحف الشريف

تسلسل زمني لأبرز حوادث تدنيس المصحف الشريف

ولم تكن واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد هي الأولى، وفي ما يلي تسلسل زمني لأبرز حوادث تدنيس المصحف الشريف من الأحدث إلى الأقدم حسب وكالة الأناضول.

28 يونيو 2023

قام سلوان موميكا نفسه بحرق المصحف أمام مسجد ستوكهولم الكبير أول أيام عيد الأضحى، وكانت الشرطة السويدية قد منحت إذنا لتنظيم تظاهرة تزامنت مع بدء العيد.

21 يناير 2023

أحرق راسموس بالودان، زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف، نسخة من القرآن قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه الجريمة.

3 يوليو 2022

أحرق لارس ثورن، زعيم حركة “أوقفوا أسلمة النرويج”، نسخة من المصحف الشريف في حي تعيش فيه جالية مسلمة كبيرة بضواحي العاصمة النرويجية أوسلو.

وأثار المشهد حفيظة عدد من المسلمين الذين سارعوا إلى إطفاء النار المشتعلة، وسرعان ما تجمّع حشد للاحتجاج على الناشطين.

1 مايو 2022

أقدم بالودان على إحراق المصحف الشريف أمام أحد المساجد في السويد، رغم رفض الشرطة منحه الترخيص لفعل ذلك، في حين حاولت مجموعة من 10 أشخاص عرقلة حرق بالودان للمصحف، مما دفعه إلى الهروب في سيارته.

14 أبريل 2022

قام راسموس بالودان نفسه بإحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.

وأسفرت مواجهات وقعت بين محتجين وأفراد من الشرطة إثر إحراق المصحف الشريف عن إصابة 26 شرطيا و14 متظاهرا وتحطم 20 سيارة شرطة.

30 أغسطس 2020

أقدمت مجموعة نرويجية متطرفة معادية للإسلام تنتمي إلى حركة “أوقفوا أسلمة النرويج “على تمزيق صفحات من القرآن الكريم والبصق عليها خلال مظاهرة مناهضة للإسلام في العاصمة أوسلو.

28 أغسطس 2020

قام 3 من حزب بالودان “الخط المتشدد” بإحراق نسخة من المصحف الشريف في مدينة مالمو السويدية، اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة بين الشرطة السويدية ومتظاهرين.

كما حظرت السلطات السويدية دخول زعيم الحزب راسموس بالودان أراضيها لمدة عامين.

17 نوفمبر 2019

نظمت حركة “أوقفوا أسلمة النرويج” مظاهرة، قامت خلالها بإلقاء نسختين من القرآن في سلة قمامة، ثم أحرق زعيم المنظمة نسخة أخرى، مما دفع عددا من المحتجين الحاضرين حينها في الساحة إلى مهاجمته.

وقالت وسائل إعلام إن لاجئا سوريا ظهر وهو يجتاز السياج المحيط بالمتظاهرين ويركل شخصا أثناء إضرامه النار في المصحف، قبل أن توقف الشرطة الشخصين.

8 يونيو 2019

عثرت السلطات الألمانية على نحو 50 مصحفا ممزقا داخل مسجد الرحمة وسط مدينة بريمن، أدان على إثرها المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا الواقعة بشدة، وقال إن ذلك يهدف إلى إحداث دوامة من الكراهية والعنف ضد المسلمين ومساجدهم.

22 مارس 2019

أقدم بالودان على حرق نسخ من المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الدنماركي بذريعة الاحتجاج على أداء صلاة الجمعة.

وأدى مسلمون في الدنمارك صلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان للتعبير عن تنديدهم بمجزرة المسجدين في نيوزيلندا.

25 ديسمبر 2015

هاجمت مجموعة من المتظاهرين قاعة صلاة للمسلمين بحي شعبي في أجاكسيو بجزيرة كورسيكا جنوب فرنسا، وخربوها وأحرقوا مصاحف وكتبوا عبارات معادية للعرب، وذلك غداة إصابة عمال إطفاء وشرطي بجروح بهجوم ملثمين في المدينة.

ديسمبر 2015

أحرق رجل دنماركي (42 عاما) نسخة من المصحف الشريف في فناء منزله الخلفي، ونشر مقطعا مصورا لفعلته.

وبعد نحو عامين، وجهت إليه السلطات الدنماركية تهمة التجديف (الكفر) بسبب حرقه نسخة من القرآن، التي يعاقب عليها القانون بالسجن 4 أشهر حدا أقصى.

لكن الادعاء العام قال إنه في حال إدانته بالتهمة الموجهة إليه سيتم تغريمه فقط.

27 ديسمبر 2014

اعتقلت الشرطة البريطانية شابا قام بتمزيق نسخة مترجمة إلى الإنجليزية من القرآن الكريم، ووضعها في المرحاض ومن ثم حرقها، قبل أن تفرج السلطات عنه بكفالة.

28 أبريل 2012

قام القس الأمريكي تيري جونز بحرق نسخة من المصحف، وبث المشهد عبر الإنترنت، احتجاجا على اعتقال رجل دين مسيحي في إيران.

18 أبريل 2011

قضت محكمة بريطانية بسجن الجندي السابق أندرو رايان لمدة 70 يوما بسبب إضرامه النار في المصحف الشريف بمركز مدينة كارلايل في إنجلترا.

واعترف الجندي بارتكابه مضايقات ذات دوافع دينية وسرقة مصحف من إحدى المكتبات.

10 أبريل 2011

اعتقلت الشرطة ساين أوينز المرشح عن الحزب اليميني المتطرف البريطاني الوطني، بعدما أحرق نسخة من المصحف الشريف في حديقة منزله.

وظهر أوينز في مقطع مصور وهو يصب الكيروسين على المصحف، ويشعل فيه النار بحديقة منزله.

22 مارس 2011

أشرف القس الأمريكي تيري جونز على حرق نسخة من المصحف في كنيسة صغيرة في فلوريدا.

وأدان الرئيس الأمريكي وقتها باراك أوباما ما قام به القس، الذي أثار ردود فعل عنيفة في حينه، منها هجوم على مقر للأمم المتحدة في أفغانستان خلّف عددا من القتلى.

2005

شهدت دول إسلامية وبريطانيا والهند مظاهرات كبيرة واحتجاجات على تقارير تفيد بأن المصحف الشريف تعرّض للتدنيس بأيدي محققين أمريكيين بمعتقل غوانتانامو في كوبا.

وجاءت المظاهرات في وقت قالت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف إن معتقلين في قاعدة غوانتانامو الأمريكية أكدوا لها وقوع بضع عمليات تدنيس للمصحف الشريف.