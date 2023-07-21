جابت العيش لمرات الأب وخرجت من شقتها أشلاء.. تفاصيل حادثة مفجعة

حاضر ياماما هطلع البيت انا جبت العيش، دى آخر كلمات الطفلة قمر ذات ال١٠ سنوات من شط جريبه بمركز دمياط والتى لاقت حتفها مقتولة على يد زوجة أبيها، والتى تناديها بماما.

ذهبت لشراء العيش لزوجة الأب والعم

هذه الجملة سمعتها إحدى السيدات من جيران قمر عندما كانت تقف في البلكونة وشاهدت قمر قادمة من أول الشارع وفي يديها كيس العيش الخاص بعمها وزوجة أبيها ووجدوا زوجة الأب تنادي عليها وتطلب منها التوجه إلى شقتها فكان رد قمر حاضر ياماما.

خنقتها وقطعتها لأشلاء

توجهت قمر للمنزل وصعدت للطابق الثالث حيث شقة زوجة أبيها وبمجرد دخولها الشقة، أقدمت عليها زوجة الأب وخنقتها ثم طعنتها بسكين في رقبتها وشرعت في تقطيعها إلى أشلاء وخوفا من افتضاح أمرها عندما سمعت العم ينادي على قمر قامت بإلقائها على السلم مقطعة لأشلاء.

رمت جثة قمر على السلم

البداية عندما فوجئ أهالى شط جريبه التابعة لمركز دمياط، بالعثور على جثة طفلة لا يتعدى عمرها ١٠ سنوات تم طعنها بآلة حادة وتمزيق أحشائها ووجدوها ملقاة على سلم منزلها.



على الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة وتم العثور على أشلاء الطفلة على سلم منزلها لا يوجد بجسمها جزء سليم.

ابن عمها" صرخنا من الصدمة

جريمة بشعة بكل المقاييس كما يؤكد إسلام أشرف ابن عمها ويسكن معها بنفس العمارة، أنه لم يتخيل أن تصل المعاملة السيئة لزوجة الأب للطفلة قمر وشقيقها الذي يصغرها، بأن تقوم بقتلها وتقطيعها إلى أشلاء.

وأشار إلى أن فور اكتشاف الجريمة خرجت زوجة الأب من شقتها تدعى أنها كانت نائمة ولا تعلم شيئا عن ما حدث للطفلة قمر ويبدأ على ملامحها البرود ولم تتأثر من هول مشهد جثة الطفلة، وعلى الفور تأكد الجميع بأنها هى من قامت بقتلها.

تمثيل الجريمة وسط تكثيف أمنى

وأوضح أنهم وجدوا الطفلة مقطعة لأشلاء وبجوارها الحذاء الخاص بها بجانبها وتم تكسير عظامها وتم تركها على سلم المنزل وسط بركه من الدماء.

كان قد تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد بالعثور على قمر .م ، ١٠ سنوات من منطقه شط جريبه بمركز دمياط، بمحافظة دمياط، جثه هامدة على سلم منزلها.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة برئاسة المقدم محمد سمير مفتش مباحث مديرية أمن دمياط، والقوة المرافقة له، وتم التحفظ على الجثة وأخبار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.



وقامت أجهزة الأمن بدمياط بالتحفظ على زوجة الأب واعترفت بارتكابها الجريمة وتوجهت بصحبة النيابة العامة لتمثيل الجريمة وسط حراسة مشددة.

https://fb.watch/lUZQNBtLNx/?mibextid=2Rb1fB