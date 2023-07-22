الوحدة السعودي.. أقرب نادٍ لضم أشرف بن شرقي

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن ضم اللاعب أشرف بن شرقي لنادي الوحدة السعودي.





وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر :"الوحدة السعودي أقرب نادي لضم بن شرقي إلى الآن".



وذكرت التقارير الاعلامية ، أن أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق طلب الرحيل من نادي الجزيرة الإماراتي بعدما علم بصعوبة فرصته في البقاء بشكل أساسي مع في الموسم الجديد.

وأفادت التقارير الإعلامية ، أن لاعب الزمالك السابق قام بعمل مخالصة مالية نهائية مع نادي الجزيرة ووقع عليها ومن ثم أعلن بعدها النادي الإماراتي توجيه الشكر الي أشرف بن شرقي.

وأضافت التقارير الاعلامية، أن الراتب الأخير للاعب الزمالك السابق أشرف بن شرقي في نادي الجزيرة الاماراتى بلغ 2،5 مليون دولار سنوياً.

ولفتت التقارير، إلى أن اللاعب لديه عروض حالياً من الوحدة السعودي والزمالك وبيراميدز وأحد الأندية التركية.

وشددت التقارير، على أن عرض الوحدة السعودي أقرب العروض للاعب خاصة مع تواجد نجوم المنتخب المغربي الحارس منير المحمدي، وفيصل فجر، إضافة إلى اقتراب التعاقد مع المدافع جواد الياميق.

وأشارت التقارير، إلى أن اللاعب ليس لديه أي مانع من اللعب مع الزمالك خلال الفترة الحالية بشرط توقيع عقد مقابل 2 مليون دولار سنوياً خاصة أن اللاعب حر وبالتالي لن يدفع الزمالك أي مقابل للجزيرة الاماراتى .

وأضحت التقارير، إلى أن اللاعب رفض حتى الآن الانضمام للنادي الأهلي احتراماً وتقديراً لعلاقته التاريخية مع جماهير الزمالك.

ونوهت التقارير ، إلى أن اللاعب المغربي سوف يحسم وجهته المقبلة خلال الأسبوع الحالي.