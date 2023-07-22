بفستان مشجر.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هند صبري صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“انستجرام”.

وظهرت هند صبري في صورة مرتديه فستان مشجر بدون مكياج، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها،انالتأعجاب متابعيها





وكان قد فاز فيلم "بنات ألفة" بطولة النجمة هند صبري، وإخراج التونسية كوثر بن هنية، والذي تشارك قنواتراديووتلفزيون العرب ART في إنتاجه بجائزة "العين الذهبية".



بذلك تصل عدد جوائز الفيلم بالمهرجان إلى ٣ جوائز بعد حصوله أمس على جائزتي "السينما الإيجابية" والتيتمنحللفيلم الطويل الأكثر إيجابية في قائمة الأفلام المترشحة بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، و تكافئهذهالجائزة الفيلم الأكثر تناولا للسينما كوسيلة لتغيير نظرتنا للعالم وخدمة الأجيال القادمة نحو عالم أكثر إيجابية.