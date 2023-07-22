المغرب: مصرع 6 أشخاص غرقًا أثناء محاولة الهجرة بطريقة غير مشروعة

أعلنت سلطات إقليم الناظور فى المغرب أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا، /الجمعة/، أثناء محاولتهم للهجرة بطريقة غير مشروعة، وذلك عبر المسالك البحرية انطلاقا من أحد الشواطئ بإقليم الناضور شمالي المغرب.



وأضافت السلطات أن حوالي 54 شخصا كانوا يعتزمون الهجرة غير المشروعة، من بينهم شخص يحمل الجنسية التونسية، حاولوا التقدم سباحة لركوب زورق نفاث قادم من عرض البحر في اتجاه شاطئ "القالات" التابع لإقليم الناضور، غير أن الأحوال الجوية الصعبة وارتفاع موج البحر وفشل المهرب في مناورته بعد اصطدام الزورق بصخور بحرية، أدت إلى غرق 6 أشخاص، فيما استطاع 48 آخرون النجاة بعد نجاحهم في الوصول إلى اليابسة.



وفور علم السلطات المعنية بالحادث تدخلت كافة السلطات المعنية مرفوقة بأطقم طبية؛ لتقديم الإسعافات الأولية للناجين وانتشال جثث الضحايا وتمشيط المنطقة، تحسبا لوجود ضحايا آخرين.



وتم فتح تحقيق من قبل السلطات الأمنية المغربية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن الخلفيات والظروف المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

