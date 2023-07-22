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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ من 1000 جنيه وعوائد كبيرة.. تعرف على تفاصيل شهادة الإدخار الإسلامية

بنوك
بنوك

تتنوع المنتجات المصرفية، التي تقدمها البنوك لخدمة عملائها وتسهيل عمليات إدخار واستثمار الأموال، بما يتناسب مع ميزانيتهم، ورؤوس أموالهم.

وتعتبر شهادة الإدخار من أهم المنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، نظرا لشعبيتها الكبيرة بين الناس، وسهولة التعامل معها.

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ويقدم بنك فيصل الإسلامي العديد من شهادات الإدخار التي تختلف فيما بينها لتلبية رغبات العملاء الباحثين عن شهادة ادخار تخضع فى تعاملها لأحكام الشريعة الإسلامية، و تبدأ أسعارها من 1000 جنيه.

ويستعرض " صدى البلد " مميزات و خصائص شهادة الادخار الإسلامية من بنك فيصل الإسلامي، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني للبنك.

شهادات "نماء" ذات العائد المجمع


- شهادة نماء ــ شهادة إسمية وتخضع في تعاملاتها لأحكام الشريعة الإسلامية .

- مدة الشهادة (7) سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لشهر الشراء (شهر الإصدار) .

- تصدر الشهادة بفئة(1000) جنيه مصري ومضاعفاتها.
- حق الشراء مكفول للمصريين والعرب والاجانب بدون حد أقصي سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات يجوز الشراء بأسماء الغير والقصر.

- يبدأ احتساب العائد اعتباراً من اول شهر الاصدار ولا يتم صرف العائد وانما يعاد استثمار قيمة الشهادة وعائدها المحقق لكامل مدة الربع التالي وهكذا حتي نهاية اجلها مما يعمل علي زيادة معدل العائد التراكمي المحتسب عليها.

- نظراً لثبات واستقرار الموارد المالية لتلك الشهادات فإنه يتم توجيهها لتمويل عمليات استثمارية طويلة الأجل تدر عوائد مرتفعة بما يعطي ميزة لأصحاب هذة الشهادات في الحصول علي معدل عائد أعلي من الأوعية الأدخارية الأخري.


شهادة الإدخار الإسلامية

- يجوز لصاحب الشهادة الحصول علي (50%) من العائد المجمع لها بعد مضي (4) سنوات ،كما يحق له استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مرور عامين من تاريخ الإصدار وفقاً لجداول الاسترداد الخاصة بهذا الوعاء.

- يمكن أن يتقدم صاحب الشهادة بطلب لعقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادة وبالشروط والاوضاع المتعارف علها في هذا الشأن.

- لصاحب الشهادة الاستفادة من فرص اداء العمرة في السحب الذي يجرية البنك مرتين في العام على الا يقل الرصيد عن 5000 جم.

 

شهادات الإدخار الرباعية بالجنيه المصري


- مدة الشهادة أربعة سنوات و تجدد تلقائياً ما لم يخطر البنك بخلاف ذلك قبل تاريخ إستحقاقها ، وعند طلب العميل كتابة (عدم التجديد) يقوم البنك في هذه الحالة بإلغائها تلقائيا عند إنتهاء مدتها وإضافة قيمتها إلي الحساب الجاري للعميل وفي حالة منح إئتمان بضمانها يحق للبنك تجديدها تلقائياً.

- الشهادة إسمية وتخضع فى تعاملها لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يجوز التصرف فيها للغير بالبيع او التنازل أو الحوالة او أية طريفة أخرى.

- تصدر الشهادة بالجنيه المصري بقيمة 1000جم ومضاعفاتها بدون حد أقصي .

- عائد ربع سنوى يحتسب بناء على نتائج الأعمال الفعلية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

شهادة ادخار بنك فيصل الإسلامي


- يبدأ إحتساب العائد إعتباراً من اليوم التالى ليوم الشراء على اساس السنة 360 يوم.

- يمكن عقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادات بالشروط التى يحددها البنك.

- لاصحاب الشهادات فرصة لاداء العمرة فى السحب الذى يجريه البنك مرتين فى العام على الا يقل الرصيد عن 5000 جم.

- يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق وبعد مرور ستة اشهر على الاقل من تاريخ الشراء ويسقط حق العميل فى العائد عن الشهر المسحوب خلاله دون خصم فرق عائد عن الفترة السابقة وذلك بالنسبة للشهادات المستردة.

- يضاف عائد كل شهادة تلقائياً الى الحساب الجارى للعميل خلال الشهر التالى لانتهاء ربع السنه الميلادى مالم يطلب العميل (كتابة ) اضافة العائد الى حساب الاستثمار الحر عند بلوغه الحد الادنى للاستثمار.

- حق الشراء مكفول للمصريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى – أفراد طبيعيين وأشخاص إعتباريين بدون حد أقصى.

- يجوز الشراء بأسماء القصر بدون حد أقصي وفي حالة الشراء علي حسابات مفتوحة بقرار من المحكمة المختصة يتعين الحصول علي موافقة هذه المحكمة علي شراء الشهادات.

 

شهادات الادخار الخماسية "ازدهار"


- الشهادة اسمية ومدتها خمس سنوات تبدا من اليوم التالى لتاريخ الشراء , وتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.

- فئة الشهادة ( 1000) جنيه مصرى ومضاعفاتها.

- العائد شهرى متغير يصرف تحت التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى للشراء لحين ظهور نتائج الأعمال الفعلية نهاية كل ربع سنة وتسويتها بحساب العميل.

- الشراء من جميع فروع البنك للأفراد الطبيعين (مصريون أو اجانب) والأشخاص المعنوية , ويجوز الشراء بأسماء القصر (بالولاية / بالوصاية).

- يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق بعد مرور ستة اشهر على الأقل من تاريخ الشراء وفقاً للقواعد المنظمة للاسترداد بالبنك.

شهادة ادخار 2023

- تجدد الشهادات لمدد أخرى تلقائيا فى تاريخ الاستحقاق وعند طلب العميل عدم التجديد تضاف قيمة الشهادات لحساب العميل.


- لأصحاب الشهادات فرصة لأداء العمرة من خلال السحب الذى يجريه البنك مرتين فى العام لعدد (50) عميل من عملاء البنك بشرط مرور ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة وبحيث لا تقل قيمة الشهادات عن 5000 جنيه.

- يمكن عقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادات بالشروط التى يحددها البنك.

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