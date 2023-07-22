البنك المركزي: 5.6 تريليون جنيه المطلوبات من الحكومة للإئتمان المحلي مارس الماضي

ارتفع إجمالي الإئتمان المحلي المطلوب من الحكومة مسجلا 5.6 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 5.5 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 5.33 تريليون جنيه في يناير 2023.



وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري فقد بلغ حجم الأوراق المالية في مارس الماضي ضمن الإئتمان المطلوب من الحكومة نحو 5.63 تريليون جنيه في مارس السابق مقابل 5.54 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 5.44 تريليون جنيه في يناير 2023.



وصل إجمالي الإقراض والخصم نحو 2.1 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 2.09 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 2,04 تريليون جنيه في يناير 2023.



وسجل إجمالي المطلوب من القطاع العام ضمن الإئتمان المحلي نحو 164.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 165.4 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 165.3 مليار جنيه في يناير 2023.



وصل حجم المطلوبات من القطاع الخاص لبنود الأوراق المالية والإقراض والخصم نحو 1.82 تريليون جنيه في مارس السابق مقابل 1.8 تريليون جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 1.77 تريليون جنيه في يناير 2023.