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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القواعد العشر لحمايتك عند القيادة فى الحر الشديد

القيادة
القيادة

كشف الدكتور عماد زهران استشاري الجلدية عن أفضل 10 نصائح قيادية تحميك عند القيادة فى الحر الشديد وتحافظ على البشرة أيضا. 
 

وقال من خلال صدى البلد أن هناك عشر نصائح قيادية تحميك عند القيادة في الحر الشديد:

1- استخدم واقي الشمس: يفضل استخدام كريم واقي الشمس بمعامل حماية عالي لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

2- ارتدِ ملابس خفيفة: يجب ارتداء ملابس خفيفة ومسامية تسمح بتدفق الهواء لتقليل الحرارة.

3- استخدم غطاء الرأس: يفضل استخدام غطاء الرأس لحماية الرأس والوجه من أشعة الشمس المباشرة.

4- تجنب القيادة في أوقات الذروة: يجب تجنب القيادة في أوقات الذروة عندما يكون الحر أكثر شدة.

5- تركيب شاشات حرارية: يمكن تركيب شاشات حرارية على النوافذ لتقليل دخول الحرارة إلى السيارة.

6- استخدم تكييف الهواء: يجب استخدام تكييف الهواء لتقليل درجة الحرارة داخل السيارة.

7- شرب الماء بانتظام: يجب شرب الماء بانتظام للحفاظ على الترطيب وتجنب الجفاف.

8- استخدم مناديل تبريد: يمكن استخدام مناديل تبريد مبللة لتبريد الجسم في الحر الشديد.

9- تفقد الإطارات بانتظام: يجب التأكد من تفقد الإطارات بانتظام لضمان أنها في حالة جيدة وتجنب الانفجارات في الحر الشديد.

10- احرص على الراحة والاسترخاء: يجب الحرص على الاسترخاء والراحة وتجنب القيادة لفترات طويلة في الحر الشديد لتجنب الإرهاق والضعف.

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