مصرع شخص وإصابة 5 في انقلاب سيارة ربع نقل بسوهاج

لقى عامل في منتصف العقد الرابع من العُمر مصرعه، بينما أصيب 5 أشخاص؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة عامل ثلاثيني وإصابة 5 أشخاص؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة المدعو "حسن ع.ر- 35 سنه- عامل- ويقيم قنا"، اختلت عجلة القيادة بيديه نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن؛ ما أدى لانقلابها على جانب الطريق؛ ونتج عن الحادث وفاة المدعو "مصطفى ع.س- 35 سنه- عامل- ويقيم دندرة قنا".

وأصيب كل من:" قائد السيارة بجروح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، والمدعو محمود ا.م- 19 سنه- عامل، مصاب بجروح باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، والمدعو طلعت م.أ- 38 سنه- عامل، مصاب بجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم ويقيمان قنا، والمدعو السيد م.م- 36 سنه- عامل- مصاب بجروح بالرأس والساقين، والمدعو ياسر أ.م.س- 17 سنة- طالب، مصاب بجرح بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم".

وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.