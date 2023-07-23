عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 5 في انقلاب سيارة ربع نقل بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى عامل في منتصف العقد الرابع من العُمر مصرعه، بينما أصيب 5 أشخاص؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة عامل ثلاثيني وإصابة 5 أشخاص؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

ترعة الجنبية تخطف روح طالب في سوهاج

تحرير 152 محضرا تموينيا في سوهاج خلال يومين

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة المدعو "حسن ع.ر- 35 سنه- عامل- ويقيم قنا"، اختلت عجلة القيادة بيديه نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن؛ ما أدى لانقلابها على جانب الطريق؛ ونتج عن الحادث وفاة المدعو "مصطفى ع.س- 35 سنه- عامل- ويقيم دندرة قنا".

وأصيب كل من:" قائد السيارة بجروح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، والمدعو محمود ا.م- 19 سنه- عامل، مصاب بجروح باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، والمدعو طلعت م.أ- 38 سنه- عامل، مصاب بجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم ويقيمان قنا، والمدعو السيد م.م- 36 سنه- عامل- مصاب بجروح بالرأس والساقين، والمدعو ياسر أ.م.س- 17 سنة- طالب، مصاب بجرح بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم".

وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ربع نقل انقلاب سيارة الطريق الصحراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يوافق على رحيل الشناوي مقابل 8 ملايين دولار

أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منتصف الليلة .. معلومات هامة من الكهرباء عن مواعيد انقطاع التيار

الكيلو بـ50 جنيهًا.. هبوط غير متوقع في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع بن شرقي ورضا سليم

محترف دولي | الزمالك يستهدف ضم مهاجم الأهلي السابق

الحكومة أعلنت رسميا.. اعرف موعد انتهاء موجة انقطاع الكهرباء

إعلامي: الأهلي حصل على 500 ألف دولار تبرع من أحد المحبين الإماراتيين

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يُعلن إزالة 199 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

ترشيحاتنا

لأول مرة.. القصة الكاملة لإصدار شهادة الجودة والاعتماد لمساجد الأوقاف

وزارة النقل: أتوبيسات BRT بديلا للميكروباص على الطريق الدائري | تفاصيل

فنان الفاير وركس بحفل تامر حسني: عملنا شيء مختلف لنجعل العالم ينظر إلينا

حالته متدهورة.. تطورات الحالة الصحية للفنان عمرو محمد علي

أيمن الرمادي يكشف دور أبو العينين في تتويج سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة

تنسيق الجامعات 2023| اليوم.. فنون تطبيقية حلوان تتابع اختبارات القدرات للطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطرق محتلفة.. علاج ضربة الشمس للأطفال والكبار

آلاف الدولارات شهريا| تويتر يزف بشرى سارة لرواده.. وهذه طرق التربح

بشرى سارة للمواطنين.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن بعد ثبات 43 يومًا.. تفاصيل

بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

فيديو

الزمالك ضد النصر السعودي.. ماذا يفعل محمود علاء والزناري أمام كريستيانو وماني؟ «فيديوجراف»

عاجل .. منح 828 طالبا درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح وقائمة الأوائل ومن حقق 95%.. آخر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

بلاش تطاول| مرتضى منصور : مجلس الزمالك لن يرحل إلا بقرار الجمعية العمومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ