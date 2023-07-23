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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ترعة الجنبية تخطف روح طالب في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة طالب في بداية العقد الثاني من العُمر، غرقًا بترعة الجنبية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة أثناء استحمامه بها دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفاده ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بغرق طالب بترعة الجنبية دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین غرق المدعو "محمد ع.ع- 13 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز"، وبسؤال والده المدعو "علي ع.أ- 49 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز"، قرر بأنه أثناء استحمام نجله المذكور بترعة الجنبية بذات الناحية؛ ولعدم اجادته السباحة غرق بها ولفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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