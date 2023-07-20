ترعة الطواحين تخطف روح صغير في سوهاج

لفظ صغير في منتصف العقد الأول من العُمر، أنفاسه الأخيرة أسفل مياه ترعة الطواحين بناحية قرية الديابات دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بغرق صغير بترعة الطواحين بقرية الديابات دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين غرق الطفل (محمود. م. ح- ٦ سنوات- تلميذ- ويقيم بذات الناحية)، وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

وبسؤال والده المدعو (مالك. ح. س- ٤٢ سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة ترعة الطواحين المجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها؛ ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيـا الغـرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.