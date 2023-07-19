سقوط مستريح سوهاج| نصاب يستولي على أموال المواطنين بحجة تشغيلها

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " ، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتوظيفها لهم فى مجال المراهنات الرياضية عبر تطبيقات تدار من الخارج وقيامه بالنشر والترويج على مواقع التواصل الإجتماعى لفيديوهات ومنشورات تشرح كيفية إستثمار الأشخاص لأموالهم ويتم تحصيل قيمتها النقدية عبر محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته ( مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – 2 هاتف محمول – 4 شرائح هواتف محمولة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم فى ممارسة نشاطه الإجرامى ) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.​