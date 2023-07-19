غرق طالب بحمام سباحة خاص في سوهاج.. ووالده يتهم المدير المسؤول بالإهمال

انتهت حياة طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، غرقًا داخل حمام سباحة بمنطقة ملاهي خاصة بناحية بيت داوود دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بغرق طالب بحمام سباحة بناحية بيت داوود دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين غرق المدعو (شهاب. ع. ع. م- ١٦ سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز)، داخل حمام سباحة کائن داخل منطقة ملاهي خاصة، بقطعة أرض فضاء مسورة من الخارج، بها ألعاب أطفال "مراجيح وحمام السباحة"، مِلك المدعو (عبد العال. ا. ع- ويقيم بذات الناحية)، وبسؤال والد المتوفي المدعو "عبد الرحيم. ع. م. ح- ٥١ سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية".

قرر بمضمون ما تقدم، وإتهم المدعو (أحمد. ع. ا. ع- ٢٢ سنة- المدير المسئول عن الملاهي نجل مالك الملاهي- ويقيم بذات الناحية)، بالإهمال، وأفاد المشكو في حقه بمضمون ما تقدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.