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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نائب مدير أمن سوهاج ينتقل لموقع حادث سقوط مصعد بـ9 أشخاص في مول تجاري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتقل اللواء نائب مدير أمن محافظة سوهاج إلى مول طنطاوي، الذي أصيب فيه 9 أشخاص بينهم أربعة أطفال بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر سقوط مصعد بمول تجاري شهير دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، من الطابق الثاني علوي داخل المجرى الخاص به.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بإصابة 9 أشخاص من بينهم 4 أطفال؛ إدعاء سقوط من علو.

وبالإنتقال والفحص تبين سقوط مصعد بمول تجاري شهير دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، من الطابق الثاني علوي حيث إنه يتكون من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق، وهو جزء من عمارة سكنية مكونة من 12 طابقًا، مِلك المدعو "روماني. ع. ج- 50 سنة- يقيم دائرة مركز المنشاة- ويعمل بدولة الكويت".

وبسؤال المدعو (محمود. ع. ط. ع- 37 سنة- مالك المول والمدير المسؤول- ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل)، قرر بمضمون ما تقدم؛ مُعللاً حدوث الواقعة نتيجة الحمولة الزائدة بالمصعد، مُشيرًا إلى وقوع تلفيات بالكابينة وقطع بالواير الخاص به.

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أسماء المصابين

كما تبين إصابة كل من:" سارة. م.م- 35 سنة- موظفة- وتقيم بندر أخميم- مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ونجلتها روجينا. أ- 12 سنة- طالبة- وتقيم بذات الناحية- مصابه بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقة الأولى هاجر. م. م- 28 سنة- ربة منزل- مصابة بجروح بالوجه، ونجل الثالثة راغب. م- 4 سنوات- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس، مروة. أ- 35 سنة- صيدلانية- اشتباه كسر بالساقين وكدمات متفرقة بالجسم".

"ونجلتي الخامسة الطفلة فريدة. ا. ف- 6 سنوات- تلميذة- جرح رضي بفروة الرأس واشتباه كسر بالساق اليمنى، ورودينا- 10 سنوات- تلميذة- كدمات متفرقة بالجسم، لؤي. خ- 16 سنة- طالب- كدمات بالصدر والظهر، فاطمة. ا. أ- 26 سنة- حاصلة على ليسانس آداب- وتقيم دائرة المراغة- مصابة بكسر بكاحلي القدمين".

تم نقل المُصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، عدا الخامسة والتاسعة تم نقلهما إلى مستشفى خاص، كما تم التصريح للثامن بالخروج عقب تلقيه الإسعافات اللازمة وتماثله للشفاء.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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