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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن سيدة تجردت تماما من المشاعرة الإنسانية ليس الأمومة فحسب و قامت بإنهاء حياة اطفالها . 

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قررت النيابة العامة بقسم ثان سوهاج تجديد حبس موظفة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بقتل أبنائها الثلاثة "ولد وبنتين" عن طريق وضع مادة سامة لهم في الطعام؛ للتخلص منهم؛ لانفصالها عن زوجها ووجود خلافات بينهما حول حضانة الأطفال، بدائرة مركز شرطة المنشأة

أدلت المتهمة شريهان «37 سنة- موظفة»، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في اتهامها بقتل أطفالها الثلاثة بحبة الغلة السامة، التي قدمتها لهم في سندوتشات وعصائر أثناء اصطحابها لهم في نزهة بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج، انتقامًا من زوجها، بعد رفعها قضية «خلع» ضد زوجها، وإصراره على أخذ الأطفال في حضانته

وقالت المتهمة أمام جهات التحقيق، إن خلافات وقعت بينها وبين زوجها منذ فترة بسبب سلوكه السيئ معها وضربه لها وللأطفال، وأن الحياة بينهما صارت مستحيلة، وأنها طلبت منه الطلاق بعد فشل جميع المحاولات في إصلاحه

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