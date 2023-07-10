أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الذكاء الاصطناعي وخطورته في المستقبل.

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توقع مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء من بينهم مبتكر برنامج "تشات جي بي تي"، بيانا يحذر من إمكانية إلحاق الذكاء الاصطناعي أضرارا جسيمة بالإنسانية، من خلال قدرته على التلاعب بمستخدميه وتضليلهم عبر نشر أخبار زائفة، وإحداث تغييرات جذرية في سوق العمل.

وفي هذا الإطار، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر، إن الذكاء الإصطناعي يحمل مخاطر تشكل تهديدا كبيرا للبشرية، وخاصة الأطفال والشباب.

وقال جبر خلال اجتماع للجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن الذكاء الاصطناعي ينتهك الخصوصية، وهو بيئة لتنفيذ العديد من الجرائم الإلكترونية والقيام بهجمات احتيالية يشنها الهاكرز.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي، له دور في فقدان الكثيرين لوظائفهم، حيث دخلت شركات التكنولوجيا الكبرى في سباق محموم لإنتاج عوالم افتراضية، يمكن من خلالها أن يتعرض الأطفال والشباب لمواد إباحية وعنصرية.

وأضاف بالقول "نحن مقبلون على كارثة جديدة على جناح السعادة المزيفة، في ظل تحول كثير من مواقع الانترنت نحو التعامل مع الميتافيرس واستخدامه، خاصة في ظل غياب قواعد واضحة لتنظيم هذا العالم المسلي والشيق ليصبح ما يمثله من مخاطر أكبر بكثير من منافعه".

وجاء حديث كرم جبر خلال مناقشة للجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، وذلك استجابة لطلب إحاطة مقدم من النائبة أميرة العادلي، بشأن الدور التوعوي لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الانترنت والألعاب الإلكترونية.

وتوقع كرم جبر أن تشهد السنوات القليلة القادمة تغيرات سريعة ومتلاحقة في مجال الإعلام، وكيفية التأثير في الرأي العام، مطالبا بالتعامل مع الأمر باعتباره أمنا قوميا لمصر وصيانة للعقل الجمعي.

وفي هذا الصدد، قال المهندس كيرلس صبري، عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي، إن تصريح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر، يعكس قلقه من التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي، والميتافيرس على البشرية وخاصة الأطفال والشباب

وأوضح صبري ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه التكنولوجيا تحمل مخاطر تهديد كبيرة، ويطالب تنظيم الاعلام بتوعية المجتمع حول هذه المخاطر واتخاذ إجراءات لحماية الناس، معقبا أن الميتافيرس هو مفهوم يتعلق بالتفاعل مع عوالم افتراضية داخل برامج الكمبيوتر، مما يتيح تجربة شبيهة بالعالم الحقيقي يشمل ذلك الألعاب الافتراضية والأكوان المتعددة، وهو يمثل تطورًا متوقعًا في مجال التكنولوجيا.

وتابع: من المهم أن نفهم أن هذه التحذيرات ليست فقط محلية لمصر، بل تمثل قضية عالمية حيث يثير الذكاء الاصطناعي والميتافيرس قضايا أخلاقية واجتماعية جديدة، بما في ذلك الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا وتأثيرها على العقل والثقافة.

وواصل: بالتأكيد، هناك حاجة إلى مزيد من البحث والدراسة حول آثار الذكاء الاصطناعي والميتافيرس على البشرية، ويجب على المجتمعات والحكومات أن تعمل سويًا لتطوير قوانين وسياسات تنظم استخدام هذه التكنولوجيا وتحمي المستخدمين، خاصة الأطفال والشباب الذين قد يكونون أكثر عرضة للتأثيرات السلبية.

ولفت إلى أنه على المستوى الفردي، ينبغي للأهل والمربين أن يكونوا على دراية بمخاطر هذه التكنولوجيا وأن يقوموا بتوجيه الأطفال والشباب لاستخدامها بشكل صحيح ومسؤول، ويجب أن يتم تعزيز التوعية حول الاستخدام الآمن للإنترنت والألعاب الإلكترونية، وتشجيع المشاركة في نشاطات أخرى غير رقمية لتعزيز التوازن والتنوع في حياة الشباب.

وأكد أن تطور التكنولوجيا بشكل عام يأتي بفوائد كبيرة وفرص مذهلة، ولكنه يتطلب أيضًا مراقبة وتنظيم لضمان استخدامه بشكل آمن ومسؤول، ويجب أن نعمل معًا للتوصل إلى توازن بين التقدم التكنولوجي وحماية البشرية.