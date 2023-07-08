استجوب صحفيون، تسعة روبوتات شبيهة بالبشر في منتدى للذكاء الاصطناعي حول الأمن الوظيفي وإمكانية حدوث "تمرد"، حيث قالت الروبوتات في منتدى الذكاء الاصطناعي إنها تتوقع زيادة عددها والمساعدة في حل المشكلات العالمية، مؤكدة أنها لن تسرق وظائف البشر أو تتمرد عليهم.

وأعطت الروبوتات ردودًا متباينة عند سؤالها عما إذا كان ينبغي عليها الخضوع لتنظيم أكثر صرامة.

ويسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على قوة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مواجهة تحديات العالم، حيث يمكن للمركبات الروبوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي توصيل طرود غذائية إلى مناطق الصراع والكوارث العام المقبل.

وفي المؤتمر الصحفي الأول في العالم للروبوتات، أعطوا ردودًا متباينة حول ما إذا كان ينبغي عليهم الخضوع لقوانين أكثر صرامة، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء اليوم السبت.

واجتمعت الروبوتات التسعة في مؤتمر بجنيف، حيث يسعى المنظمون إلى إثبات أهمية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في حل بعض أكبر التحديات في العالم، مثل المرض والجوع.

وقالت جريس وهي روبوت طبي يرتدي زي الممرضة الأزرق: "سأعمل جنبًا إلى جنب مع البشر لتقديم المساعدة والدعم ولن أحل محل أي وظائف موجودة".

وقال روبوت تدعى أميكا، يصنع تعابير وجه جذابة: "يمكن استخدام الروبوتات مثلي للمساعدة في تحسين حياتنا وجعل العالم مكانًا أفضل". وأضافت: "أعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن نرى تلك الآلاف من الروبوتات مثلي تحدث فرقًا."

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كانت تنوي التمرد على صانعها، ويل جاكسون، الجالس بجانبها، قالت أميكا: "لست متأكدًا من سبب اعتقادك ذلك".