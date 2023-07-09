خلال مؤتمر صحفي.. روبوتات شبيهة بالإنسان تؤكد قدرتها على حكم العالم|شاهد

شهدت قمة للأمم المتحدة المُنعقدة في جنيف مُداخلات لروبوتات ذات أشكال بشرية أكدت فيها هذه الآلات المُزوّدة بتقنية الذكاء الاصطناعي أنها قادرة يوماً ما على حكم العالم أفضل من البشر، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ودعت الروبوتات البشر إلى توخي الحذر في ما يخص الذكاء الاصطناعي، وأقرّت بأنها لا تظهر عواطف ولا حتى تفهم مشاعر البشر بعد.

روبوتات شبيهة بالبشر تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي

وكانت ثمانية من الروبوتات التسعة الحاضرة، تتحرك وتتحدث بشكل مستقل من دون تدخل بشري، باستثناء الإجابات عن بعض أسئلة الصحافيين التي تعيّن إعادة صوغها كي تفهمها الآلات خلال ما وُصف بأنه أول مؤتمر صحافي في العالم تشارك فيه روبوتات شبيهة بالبشر تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وشاركت هذه الآلات التي تُعدّ من بين أكثر الروبوتات تقدّماً في العالم إلى جانب أكثر من ثلاثة آلاف شخص في "القمة العالمية عن الذكاء الاصطناعي من أجل المنفعة الاجتماعية" التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.