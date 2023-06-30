عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن حرق أحد المتطرفين في السويد المصحف أمام أكبر مساجد السويد في ستوكهولم . 

شاهد الفيديو 

في مشهد انتفض العالم ضده، ودفعت ثمنه السويد خسائر وصلت لـ 20 مليار دولار خسائر، كان مكانه أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية، وزمانه أول أيام عيد الأضحى ، والفعل حرق المصحف الشريف..

حرب الأديان وزرع فتيل الفتنة الدينية لينفجر في أي لحظة ويحترق العالم، سيناريو حاول الكثيرون تكراره، لكن الوعي العالمي كان قادراً على التصدي له.

بدأت القصة بقيام متطرف عراقي يدعى داس سلوان موميكا، عمره37 عاماً، بحرق المصحف الشريف أول أيام عيد الأضحى الأربعاء الماضي أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولهم.

 

موجة غضب على الصعيد الإقليمي والدولي سادت بين المنظمات المسئولة، وكانت على رأسهم الأزهر الشريف.

وناشد الأزهر الشعوب الإسلامية والعربية في بيان له بمقاطعة المنتجات السويدية بسبب تكرار الانتهاكات تجاه المصحف الشريف، ومحاولاتها المستمرة لاستفزاز المسلمين باسم الحرية.

وقال الأزهر في البيان  "كافة الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي، بتجديد مقاطعة المنتجات السويدية، نصرةً للمصحف الشريف كتاب الله المقدس، وذلك بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة".

وأكد الأزهر على أن هذه الانتهاكات تحمل إجرام وتطرف، ومجرد سماح السلطات السويدية للمتطرفين بفعل هذا كحرق أو تمزيق للمصحف الشريف في عيد المسلمين، هو دعوة صريحة للعداء والعنف.

ونص بيان الأزهر "حكومات الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، والتي تحمل إجرامًا وتطرفًا تجاه المقدسات الإسلامية؛ مشددًّا على أن سماح السلطات السويدية للإرهابيين المتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين؛ لهو دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن، وهو ما لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسئولة عن قراراتها".

ولأن مصر دائماً تتصدى لأي ظلم وتنصر الحق، أصدرت الخارجية المصرية أيضاً بياناً عبرت عن قلقها تجاه تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا، وازدراء الأديان في بعض الدول الأوروبية.

وأيضاً أعلنت الخارجية المصرية رفضها التام للممارسات البغيضة التي تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين.

وأدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي المغرب، استدعى  العاهل المغربي الملك محمد السادس سفير المملكة في العاصمة السويدية ستوكهولم في الرباط إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، للتعبير عن الاحتجاج والاستنكار لواقعة حرق المصحف الشريف.

مريم كمال المتطرفين السويد ستوكهولم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

كلّمت الشرطة وحضروا .. رايحة تعمل شعرها عند الكوافير اكتشفت جريمة بالجيزة

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

نجم فنربخشة التركي | تفاوض على مهاجم سوبر في الأهلي

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

موضوعات متعلقة

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

مرض خطير ينتشر في أيام العيد .. تحذير مهم من جمال شعبان

حرق المصحف في السويد.. محاولة جديدة لاستفزاز المسلمين بالعالم

محمد منير يخضع لعملية جراحية.. ورضا البحراوي يثير الجدل بسبب عدد زوجاته

تحرك جديد في أسعار الذهب .. ماذا يحدث ؟

ترشيحاتنا

الجوازات السعودية تعلن جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

ذكرى 30 يونيو.. يوم وقوف شيخ الأزهر مع إرادة الشعب في الثورة المُنقذة

دعاء للميت في آخر ساعة من يوم الجمعة.. أدركه بـ15 كلمة

غرفة عمليات الزراعة تستقبل 272 استفسارا و100 شكوى خلال إجازة العيد

وزارة الداخلية المولدوفية تعلن القبض على منفذ عملية إطلاق النار بمطار تشيسيناو

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية.. إنفوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلة للحوم الحمراء.. أطعمة مهمة للأشخاص النباتين في عيد الأضحى

طريقة عمل صينية كبد وكلاوي.. بأسهل الخطوات

دراسة تكشف التوصل إلى طريقة جديدة لعلاج سرطان البروستاتا.. تفاصيل

خبير مكياج يكشف أحدث صيحة في ألوان طلاء الأظافر خلال عيد الأضحى

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ