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تحرك عاجل من الأزهر بعد حرق المصحف

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة “صدى البلد” مريم كمال  تغطية خاصة عن حرق المصحف في السويد، ومحاولة استفزاز مشاعر المسلمين في العالم في أول أيام عيد الأضحى المبارك. 

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 قررت  السلطات السويدية منح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى، و أقدم رجل على تمزيق المصحف الذي يحمله وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي.

وجاء هذا القرار  بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.

وكان من ابرز الردود على القرار هو احتضن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نسخة من المصحف الشريف خلال زيارته لمسجد في مدينة ديربند بجمهورية داغستان.

وكان تلقي بوتين، أمس الأربعاء، نسخة من القرآن الكريم هدية خلال زيارته لمسجد "جمعة" في مدينة ديربند في داغستان، مؤكدا أن روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية واعتبر أن "عدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا يعد جريمة".

وأظهرت لقطات الرئيس الروسي وهو يحتضن المصحف الشريف بعدما أهداه له إمام المسجد وأدان  بشدة جريمة الإقدام على حرق المصحف، قائلا ان بطريرك روسيا يؤكد دوما أن المسلمين إخوتنا".

واكد ان هذا يقوي وحدة شعبه المتعدد الجنسيات، والمتنوع في الطوائف، ولكنه شعب موحد.. فان كان القرآن مقدس عند المسلمين فهو مقدس أيضا بالنسبة للآخرين".

وتابع الرئيس الروسي انهم على علم بأنهم في بعض البلدان الأخرى يتصرفون بصورة مختلفة، ومنهم من لا يحترم المشاعر الدينية للناس. ويقولون إنها ليست جريمة".

وقال ايضا ان إحراق القرآن  يعتبر جريمة في بلده وبحسب الدستور وحسب المادة 282 من قانون العقوبات فهي  جريمة .

وعلقت  وزارة الخارجية الأمريكية ايضا  على حرق نسخة من القرآن خلال مظاهرة في السويد وسط الضجة والبيانات الرسمية المنددة بالحادث الصادرة عن دول عربية وإسلامية.

في نفس الاطار دعا الأزهر الشريف كافة الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي، بتجديد مقاطعة المنتجات السويدية، نصرةً للمصحف الشريف ، وذلك بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة.  

كما دعا ايضا حكومات الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، والتي تحمل إجرامًا وتطرفًا تجاه المقدسات الإسلامية؛ مشددًّا على أن سماح السلطات السويدية للإرهابيين المتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين؛ لهو دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن، وهو ما لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسئولة عن قراراتها.

وكانت اعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إحراق المصحف الشريف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم ازدراء الأديان مؤخراً في بعض الدول الأوروبية، مؤكدةً رفضها التام لكافة الممارسات البغيضة التي تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين.

 

 

 

مريم كمال حرق المصحف السويد عيد الأضحى المبارك

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