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رئيس التحرير
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دراسة تدق ناقوس الخطر.. أحمد المسلماني يتحدث عن علم الرياضيات في زمن الذكاء الاصطناعي

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن جامعة كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية أقيمت ندوة علمية مهمة بعنوان "ماذا سيفعل علم الرياضيات في زمن الذكاء الاصطناعي"، لدراسة مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على علماء الرياضيات النظريات الرياضية. 

وأضاف "أحمد المسلماني" خلال برنامج "الطبعة الأولى" المذاع على قناة الحياة، أنه لابد من لقاء علماء الرياضيات خاصة أن كثير منهم حصل على جزائر وأوسمة علمية تعادل جائزة نوبل. 

الذكاء الاصطناعي 

وأوضح "أحمد المسلماني" أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقوم بعمل معادلات علمية صعبة ولكن لا يعني أن يقضي على علم الرياضيات، وهذا ما أكده كثير من العلماء، فضلا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على باقي المجالات منها العلوم والفيزياء.

احمد المسلماني علم الرياضيات الذكاء الاصطناعي الفيزياء العلوم

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