لمرورها بالاكتئاب.. ربة منزل تنهي حياتها بقرص غلال في سوهاج

أنهت ربة منزل حياتها إثر تناولها قرص الغلال نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة، وذلك داخل منزل أسرتها دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعوة سماح أحمد، 20 عامًا، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء شديدة وقيء مستمر، ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها المستشفى.

بالانتقال والفحص، وبسؤال والدها المدعو “أحمد. م”، 59 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء تواجد ابنته المذكورة بالمنزل، تناولت قرصًا لحفظ الغلال؛ ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها ووفاتها على أثرها؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.