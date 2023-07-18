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رئيس التحرير
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تعليم

هندسة سوهاج: مناقشة مشروعات تخرج الطلاب تعكس مدى إبداع ومهارة الخريجين

صدى البلد

ناقش طلاب كلية الهندسة بجامعة سوهاج مشروعات تخرجهم، وذلك من خلال عرضها بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، حيث شهد فعاليات هذا العرض الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

والدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية، وذلك بحضور المحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة، والدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد الكلية، ونخبة من رؤساء الأقسام والمشرفين علي تنفيذ مشاريع التخرج من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، ان الجامعة تحرص على تخريج كوادر هندسية وفنية طبقاً لحاجة سوق العمل، وذلك من خلال تشجيع الابتكار والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية، حيث ان المشروعات التي نفذها الطلاب جاءت تطبيقًا للدراسة النظرية والعملية التي اكتسبها الطلاب علي مدار سنوات الدراسة.

وأعرب الدكتور حسان النعماني عن سعادته بما شاهده من مستوي علمي متميز لتلك المشروعات الهندسية التي تعكس مدي إبداع ومهارة خريجي كلية الهندسة التي تُساهم في تخريج آلاف المهندسين المتسلحين بالعلم والخبرة اللازمة لقيادة قاطرة التنمية في الوطن.

وأكد على اهمية البحث العلمي وضرورة استكمال الطلاب لدراستهم العليا ومسايرة كافة التطورات الحديثة التي ترفع من شأنهم المهني.

كما أثنى الدكتور عبد الناصر يس علي الجهد المبذول من الطلاب في تصميم مشروعات التخرج،التي بلغ عددها هذا العام ١٥ مشروع تخرج شارك بها ٢٣٥ طالبا من أقسام الهندسة المعمارية والمدنية والكهربية،متمنياً كل التوفيق والنجاح لطلاب الكلية.

وأكد الدكتور خالد عبداللطيف عمران أن كلية الهندسة من الكليات المتميزة التي تعمل بشكل مستمر على مواكبة التطورات الحديثة في علوم الهندسة بجميع فروعها، وان تطبيق تلك المشروعات المتميزة علي ارض الواقع سوف يساهم بشكل كبير في خدمة المجتمع.

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واوضح الدكتور أحمد قاسم ان مشاريع التخرج التي نفذها الطلاب شملت موضوعات حديثة ومتطورة، حيث ضمت مشاريع قسم الكهرباء مشروع التعرف على الامراض بواسطة تطبيقات الحاسب الآلي، واستخدام الطرق الذكية لمساعدة تعلم وقيادة المركبات باستخدام تقنية التعليم العميق.

وضمت المشروعات ايضاً مشروع تصميم التوزيع الكهربائي للفنادق والمستشفيات باستخدام النظم الذكية وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة، وايضاً مشروع تصميم جامعة اهلية مواكبة لمتطلبات العصر الذي قام بتصميمه طلاب قسم الهندسة المعمارية.

كما ضمت مشاريع قسم الهندسة المدنية هندسة تصميم الاساسات وتصميم المنشآت الخرسانية والطرق والهندسة الصحية والبيئة.

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