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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يُكرم 16 من الفائزين في مسابقة الأم والأب المثاليين

صدى البلد

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتكريم 16 من الأمهات والآباء الفائزين في مسابقة "الأم المثالية، والأب المثالي" للعاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية التابعة، والتي نظمتها المحافظة للعام الخامس على التوالي، من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية.

وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، وإيمان بدري مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام.

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محافظة سوهاج

 

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين من الأمهات والآباء، معربا عن شكره لكل أم مصرية، وأب مصري، ضحوا من أجل أبنائهم وأسرتهم، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، وما تقدمه للمجتمع والوطن.

وفازت 13 أم مثالية، و3 آباء مثاليين من إجمالي عدد 28 من المتقدمين للمسابقة، حيث كرم المحافظ الأمهات والآباء المثاليين، ومنحهم شهادات التكريم، ومبلغ مالي، تقديرا لما قدموه من عطاء وتضحيات، وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الفائزين وأسرهم.

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