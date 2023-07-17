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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأسلاك العـ.ـارية تنهي حياة ربة منزل في سوهاج

صدى البلد

لفظت ربة منزل في منتصف العقد السادس من العُمر، أنفاسها الأخيرة؛ إثر تعرضها لصعق كهربائي، أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية، حيث لامست يداها أحد الأسلاك العـ.ـارية، بمنزلها دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة ربة منزل صعقًا بالكهرباء، داخل منزلها دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعوة "كمال ع. ع. م- 55 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز"، وبسؤال كلًا من نجلها المدعو "عمر د. ح. أ- 22 سنة- عامل، ونجلتها المدعوة حنان د. ح. أ- 25 سنة- ربة منزل- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأنه أثناء إعمال والدتهما بعض الأعمال المنزلية لامست يداها أحد أسلاك الكهرباء العـ.ـارية؛ ما أدى لصعقها ووفاتها، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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