محافظ سوهاج يُعلن تعيين 719 شابًا.. وصرف 142 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن مديرية العمل بالمحافظة قامت بتعيين 719 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 لذوي الهمم، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 23 فرصة عمل، منها 5 لذوي الهمم"، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح الدكتور هشام أحمد أبو زيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة، أنه تم خلال شهر يونيو الماضي صرف 140 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 56 عاملا مشتغل، منها 93 ألف جنيه منحة مولود لعدد 46 عامل، ومبلغ 9 آلاف جنيه لعدد 3 عمال منح زواج، وإعانة وفاة لعدد 3 عمال بمبلغ 30 ألف جنيه، وإعانة وفاة لأحد الأقارب لعدد 4 عامل غير منتظم بمبلغ 8 آلاف جنيه.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 2000 جنيه، عملية صغرى لأحد العمال، ليصبح إجمالي ما تم صرفه لدعم العمالة غير المنتظمة 142 ألف جنيه، فضلاً عن تسجيل 6 عامل بمنظومة العمال المستفيدين المشتغلين، ليصبح إجمالي العمال المسجلين بقاعدة العمالة غير المنتظمة 7530 عامل مستفيد مشتغل.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 493 شهادة قياس مستوى المهارة، و 493 تصريح مزاولة الحرفة، أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 120 منشأة، وإعادة التفتيش على 256 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضر سلامة.

محافظة سوهاج

وإعطاء مهلة قانونية لـ 277 منشأة، وتم إحالة 7 منشأة للسلطة المختصة، وبلغ عدد المنشآت المستوفاة للشروط 42 منشأة، كما تم عقد 5 ندوات خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 67 عاملا وعاملة.

وفي مجال التشغيل الخارجي قامت مديرية العمل بسوهاج بمراجعة وتسليم 2 عقد للعمل للمملكة العربية السعودية، وفي مجال رعاية عمال المخابز فقد تم تحرير 22 عقد لعمال جدد بالمخابز، ومخبز بلدي.

وبحثت المديرية الشكاوى والطلبات الواردة من إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتم البحث والرد على 25 مواطن، من إجمالي 36 شكوى واردة، وجاري بحث 11 شكوى متبقية.