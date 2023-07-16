قرار جديد من النيابة بشأن أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة في سوهاج

خلعت والدهم وخافت يحتضنهم..

أمرت النيابة العامة بحبس ربة منزل في منتصف الثلاثينيات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بقتل أطفالها الثلاثة من خلال إعطائهم أقراص حفظ الغلال السامة، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول “ا. ح- 6”، سنوات، وشقيقيها “ر. ح”، 8 سنوات، و"ب. ح"، 10 سنوات، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة؛ نتيجة إصابتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدة الأطفال الثلاثة المدعوة الثلاثينية "ف. ا"، قررت إصابة أطفالها بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام بإحدى المطاعم الشهيرة إلا أن التحريات أثبتت شراء الأم أقراص لحفظ الغلال من أحد الأطباء البيطريين، واعطتها لأطفالها الثلاثة.

وبمواجهة الأم بما أسفر عنه التحريات اقرت بارتكابها الواقعة؛ لخلعها زوجها والد الأطفال وخوفها من احتضانهم وأخذهم منها رغمًا عنها، فقررت التخلص منهم، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.